三星少主李在鎔「獄中伙食費」曝光！一日3餐僅39元
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-02-09 11:16:10
韓國三星集團會長李在鎔，今年1月中旬因賄賂前總統朴槿惠、及其閨蜜崔順實，而被二審法院判刑2年半當庭收押，近日英國媒體曝光李在鎔在獄中的牢房配置以及伙食，曾經貴為「三星王國」少主的李在鎔，現在一天3餐的伙食費僅1400韓元（約台幣39元），剩下1年半的刑期都將如此度過。
身為前三星集團會長李健熙的獨子，在韓國家族企業「傳子」的傳統下，李在鎔幾乎一出生就事三星的繼承人。然而，2017年李在鎔捲入前總統朴槿惠的「閨蜜門」，被控涉嫌行賄、挪用公款、轉移資產、隱匿犯罪收入、作偽證等5項罪名。經歷兩次審判，2019年最高法院將李在鎔行賄案發回首爾高等法院重審。英國《金融時報》週日（7）報導，首爾高等法院二審判處李在鎔2年半的徒刑，由於2018年李在鎔已就同案服刑1年，因此只需在首爾看守所完成剩下1年半的刑期。李在鎔被送往首爾看守所，先接受COVID-19快篩檢測確認為陰性後，正在接受為期21天的隔離檢疫。李在鎔的牢房配置，大小約5平方公尺，有洗手台、馬桶，配有電視與矮桌，需要睡覺的時候也鋪有床墊。一天三餐的伙食費約為1400韓元，且不準接受外食。至於外界最關心的三星集團管理問題，報導指出，根據韓國司法部門公布的數據，上次李在鎔入獄1年365天期間共有439次會面。國立首爾大學經濟學教授朴相仁（音譯，Park Sang-in）表示，這些入獄的財閥大亨，會常常待在看守所的會議室，監獄儼然變成他們的另一個辦公室。日常營運將交由公司專業經理人代理，雖然會長入獄確實會造成一些不便，但實際上並沒有太大的不同。《金融時報》特別指出，李在鎔的入獄絕對與政治有關。前總統朴槿惠因受賄而被迫下台、入獄，現任文在寅打著反貪腐、打擊政商勾結的口號贏得選舉，並承諾改善韓國貧富差距的問題，然而現金首爾房價不斷飆漲，財閥巨獸問題依然存在，文在寅必須採取行動挽救持續低落的支持率。韓國律師形容「首爾在處理三星問題有點『精神分裂』。」在「甲乙方」中作為乙方、被打壓許久的社會大眾，普遍反對財閥主們為所欲為的行為；但是三星作為營收占國家GDP五分之一的超級大財閥，業界保守人士卻呼籲文在寅總統進行特赦，以免進一步打擊受到COVID-19影響的經濟。
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