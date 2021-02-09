名家論壇》黃至堯／社會企業將成為名校畢業生的第一選擇
文/黃至堯
2021-02-09 11:35:17
課堂上同學你一言我一語談論著企業社會責任的重要性。在過去只要準時交貨，品質優良就有機會拿到訂單。但現在還需證明自己對當地環境有益、促進改善勞動條件、成立創新研發中心、關注環保議題⋯⋯等才能獲取大客戶訂單。
企業不僅要創造股東價值，更要為社會創造價值！《哈佛商業評論》指出，企業社會責任將進入一個新時代，從研發、市場行銷和人才培養角度投入企業資源，與社會需求相結合。 企業社會責任的資源將發揮的更有效率。 將過去忽略的外部成本納入思考，減少產品製造、企業運作對社會造成的負擔。提高產品創新性，抓住基本需求，協助解決貧窮、教育、健康的問題。有意義的工作越來越多優秀有想法的年輕人在求職時將「有意義的工作」做為優先指標，想要吸引好人才, 必須瞭解目前全球都在探討的「社會企業」。 簡單的說「社會企業」就是透過商業活動來解決社會問題，以創造社會價值為前提的同時還須兼顧合理的獲利。「社會企業」與公益慈善組織不同，後者依賴募捐，社會企業則是強調商業模式，用產品和服務，創造穩定獲利並兼顧社會價值。傳統企業追求的是股東利益最大化，社會企業則是社會價值最大化，賺取可持續經營的合理利潤。如何創立「社會企業」？要想將社會問題轉為商機，須徹底瞭解社會問題中各方需求以及資源所在，進一步找出能夠持續經營的商業模式。以Vision Spring為例，當人人都把眼鏡當作暴利產品，但他們想的是如何能夠專注於為貧困人群提供眼鏡，讓貧困人士也能清晰地看清楚這個世界，讓貧困地區的人也能擁有更好的生活。因此，他們將每一副眼鏡的定價設定在4美元起，並與來自世界各地的基金會和善心人士相互合作, 到目前為止已經幫助了無數的偏鄉與貧困地區需要眼鏡的人。最近我在基金會的活動中，也在持續的和一群非常優秀的年輕人一起探討：如何協助高中生在畢業前，探索大學的學群以及未來職涯之間的關聯性。有太多的高中學生對於未來是茫然的，因此大學所選擇的科系與自身興趣及未來職業發展完全沒有交集，這樣的安排無疑將造成眾多教育資源的浪費。如何能夠幫助學生們提前瞭解各行各業的工作內容、發現自己的熱情所在，在少子化的當下教育資源的有效運用，是一門很大並值得大家持續談討的課題！世界仍存在太多政府無力解決的社會問題，在這些問題當中也一定存在有許多商機。成功的社會創新難度雖然大，但影響力深遠。當我們在尋找轉型機會的過程中，不妨去關注那些既可以創造公共價值又可以永續發展的「痛點」，通過同理心與責任感將「痛點」轉換為「機會」，除了找出解決方案, 更可以找出一個新的思路與方向。「社會企業」將吸引越來越多優秀年輕人投入, 我深信最好的商業模式一定是助人！●作者：黃至堯博士／兩岸人資專家，擁有台灣、美國、香港、中國大陸多年HR暨顧問經驗，兩岸四地企業演講人氣講師。●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至[email protected]