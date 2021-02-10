初一百貨福袋領取重防疫 沒抽到也享APP回饋優惠
記者許家禎/台北報導
2021-02-10 20:00:00
每年大年初一，百貨福袋都是重頭好戲！今年防疫優先，大多採用線上預購與直播開獎。今年京站推出1000元福袋，最大獎為白K鑽石項鍊；微風950元有機會得Gogoro；遠東SOGO百貨同樣千元福袋，有機會抽電動車；全台遠百共計有10,176個福袋，2000元福袋最大獎則是68,000元商品券。來不及抽福袋，各家百貨也推出滿千送百，有的回饋直接匯入APP中，以減少近距離群聚的機會。
京站時尚廣場今年線上抽福袋，500份1千元福袋可抽白K鑽石項鍊1名，各福袋開箱直播時間為每周二、四晚上7點、周六下午4：30，內容包含新年伴手禮福袋糖村、古典玫瑰園等。另外，春節檔期多款流行服飾、鞋款都下殺至5折，2月16日前只要持本人Q卡及當天單筆滿3000元的京站發票就可以兌換100元新年發財金商品贈券。微風今年則推出近600份、每份950元的福袋，大獎包含各館皆有一台Gogoro，以及特別為牛年推出的紀念款9999黃金牛，還有3C家電SAMSUNG電視、HUAWEI筆電、頂級飯店住宿券、米其林餐廳餐飲券、精品超市進口水果禮盒，及精品配件香氛等，獎項總價值超過百萬。之前開搶造成會員瘋搶，40分鐘內即全數售完。微風消費者於大年初一10:30-13:00持福袋電子商品兌換券至該館領取地點並抽出幸運號碼，即可兌換該號碼對應福袋，每袋福袋價值3000元以上。沒有抽福袋的民眾也一起優惠血拚，即日起至2月24日帶來滿千送百、滿萬送千回饋，只要消費達指定門檻，APP即時自動歸戶酬賓回饋與銀行滿額禮，免排隊就可將優惠存入手機中。遠東SOGO百貨這次將福袋商品數量增加一成，販售日期也延長至大年初五，包括保養美妝、潮流服飾配件、居家好物、萬用廚電，通通下殺1.3折起，且還能參加刮刮樂抽獎活動，初一限定大獎為紫南宮開運金雞；初一、初二連續兩日抽台鈴eReady智慧雙輪電動車，初一至初五天天抽金色APLLE iPhone11 Pro。遠東SOGO百貨其他館內優惠還有即日起至2月6日，刷10大指定銀行信用卡，最高可享8%回饋，搭配福袋商品很超值。且首度推出大年初一限定買家電福袋加碼抽，初一當天花1000元購買福袋商品，除了能獲得2000元超值抵用券，還能再抽JOHNSON小漾沙發按摩椅。另外，為了讓大家揮別鼠氣，牛轉鴻運，首度舉辦「開運金幣線上抽」，只要成為SOGO LINE好友，就有機會將紫南宮過爐祈福開運金幣帶回家。遠百牛年福袋以預購方式進行，全台遠百共計有10,176個福袋，較2020年9,888份福袋相比略有增加。像是遠百信義A13，2000元福袋，內容有2100元商品券、電子抽獎券1張，最大獎是168,000元商品券。板橋大遠百2000元福袋中內含2200元商品券、抽獎券1張，最大獎同樣為168,000元商品券。沒預購到福袋也沒關係，遠百春節檔期2月10日至3月3日流行服飾單一特價起，累計消費滿5,000元送400元，APP會員加贈100元。持HAPPY GO Pay獨享全館當日單筆消費刷5,000元送200元，保健器材單筆消費滿5,000元送500元，大家電單筆消費滿10,000元送1,000元。遠百信用卡加碼持10大銀行信用卡全館(數位3C、MUJI除外)當日單筆刷滿6,000元分6期送200元，當日單筆刷滿6,000元送100元十足券滿額禮、當日單筆刷卡滿6,000元並分6期者再加送100元商品券分期加碼禮。持8大銀行信用卡數位3C、MUJI(含APPLE、遠百信義A13 SONY)當日單筆刷滿10,000元分6期送500元，單筆刷滿10,000元並分6期者加送500元。
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