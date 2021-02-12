親子百貨走春過寒假 打造兩棲爬蟲展、懷舊復古農場吸睛
記者許家禎/台北報導
2021-02-12 13:00:00
迎接金牛年，百貨推出許多走春活動，像是新光三越台北信義新天地，規劃超過50場親子活動、拍照打卡點，如近距離接觸兩棲爬蟲探索特展，還有過年必看的獅皇競演。而板橋大遠百玩懷舊風，將九樓威尼斯廣場打造成童年復古懷舊場景，引進一系列農場遊戲，有擠羊奶、擠牛奶遊樂場、釣魚樂、鴨鴨套圈圈…等精彩遊戲。
新光三越台北信義新天地首度引進的兩棲爬蟲探索特展在信義A8登場，有超過30種兩棲爬蟲、哺乳類動物免票參觀，還有每日兩場近距離互動秀，可以與動物互動、觸摸、拍照，錯過可惜。展覽特別課程更有專業老師帶領，周末、周間動物課程場場爆滿，讓愛好爬蟲類的大人小孩愛不釋手。戶外Fun電遊樂園，方式馬戲陪你度過開心週末，更有遊樂園小遊戲，怎麼玩都過癮。二月多功能教室帶來一連串音樂饗宴，繪本音樂派對開放報名，歡迎2-6歲小朋友一同唱跳、打節拍，展開一場天馬行空的音樂旅程。小小農夫收成日即將到來，小朋友在去年12月於A8 4F快樂農場種植的櫻桃蘿蔔就快收成，小小農夫們相約採收。而從初二到初四，天天舞獅表演迎新春，2月12日還有兩場小小舞獅體驗活動，親子同樂感受過年熱鬧氣氛。新光三越南西店則有獨家APP貴賓卡限定卡友禮，2月19日至2月20日過APP單筆3,000贈「方型雙層手提餐盒，滿20,000贈「荷蘭公主水潤負離子吹風機」(限量)，也祭出skm pay滿額就抽「Gogoro VIVA Plus櫻桃紅」、初一福袋開賣PORTER、WHOO等。初一有祥獅獻瑞賀新年；初二到初三卡友回娘家，滿額抽紅包，最大獎「LG快清式無線吸塵器」；初四財神到好運到，送關渡宮加持過一元復始發財金；初五小小舞獅；開工日則可集章換紅包，最大獎「電熱平底鍋」。統一時代百貨台北店即日起2月17日，推出會員當日消費累積滿2,000送200，家居用品滿3000送300，回饋達10%。過年期間2月12日至16日另針對統一時代聯名卡推出單筆刷5,000送200加碼禮。統一時代百貨台北店大年初一邀請醒獅團舞獅跳樁迎新年，初二至初五舉辦「超有財!舊幣換錢母」活動，用一元硬幣可於1F轉運站側大門口的錢母機兌換北投關渡宮錢母，共限量500份。初二由OPEN家族帶來精彩又逗趣的牛年故事；初三則有日本阿波舞表演；初四早起迎財神，現場發放「宅神爺麻將」紅包虛寶卡，另有機會抽中一隻IPhone 12。遠百寶慶大年初一至初五加持228福德宮發財金，每天11：00在1樓大門口發送每日限量100份。持HAPPY GO卡加全館當日滿888元之同卡號發票還可至八樓客服中心兌換限量228福德宮開運吉祥小物，總限量100份。每天下午3點於1樓中庭開演，包括魔幻雙人特技、神奇川劇變臉、財神開運魔術秀等。還有Fun趣創意積木展與萌系雪合戰微展覽。至於板橋大遠百玩懷舊風，將九樓威尼斯廣場打造成童年復古懷舊場景，引進一系列農場遊戲，有擠羊奶、擠牛奶遊樂場、釣魚樂、鴨鴨套圈圈…等精彩遊戲，2月16日配合迎牛年特別規畫擠牛奶大賽親子活動，看誰最會擠牛奶，第一名還有機會獲得2000元遠百商品券，讓消費者參賽拿獎金。新竹大遠百同樣走復古風，即日起到3月7日7樓活動中心，打造復刻50-60年代童年懷舊場景，有柑仔店及復古彈珠台讓您回味無窮，邀約民眾到現場拍個復古網美照。除外，板橋大遠百即日起到3月3日凡持HAPPY GO卡全館當日單筆消費滿5000元以上，即可獲得乙組抽獎序號，有機會抽中價值9,500元「台北新板希爾頓酒店雙人行政客房2天1夜住宿券」，共計兩名，買越多中獎機會越高。另有新春限定發財金要送給消費者，初一至初三憑當日單筆消費滿888元以上消費發票，即可兌換「南山福德宮土地公廟發財金」乙份，限量1000份。