無法保釋！香港終審法院裁定還押 黎智英恐獄中過年
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-02-09 11:45:34
香港壹傳媒集團創辦人黎智英，因為捲入《港區國安法》及詐騙等案而被關押，雖然一度獲高等法院批出保釋，不過香港律政司對高等法院的決定並不服氣，決定提出上訴，9日上午結果出爐，香港終審法院裁定律政司勝訴，撤銷黎的保釋許可，黎智英恐將在獄中渡過農曆新年。
綜合香港媒體報導，黎智英去年被先後控以欺詐、勾結外國勢力危害國家安全等罪而鋃鐺入獄，去年12月好不容易獲高等法院國安法指定法官李運騰批准，以1000萬元保釋，輔以不得任意離開住所等規定，惟香港律政司不服提出上訴，要求終審法院審視高院的決定是否有誤。香港律政司主張，國安法的保釋門檻相當高，法庭不應考慮可減低被告重犯風險的保釋條件，除非法官有充分理由相信，被告不會繼續實施危害國家安全行為，否則不應准予保釋。香港終審法院在判詞中指出，《港區國安法》第4和第5條雖明文規定了人權、自由和法治等價值，不過其涉及保釋的第42條條文，衍生出特別例外情況，認為法官在過程中應考慮一切相關的因素。終審法院並在今(9日)裁決，5名法官一致裁定律政司勝訴、高院先前的批准保釋不妥當，而撤銷黎的保釋。有港媒引述香港司法機構的文件指出，終院開庭處理律政司的上訴，只是處理法律上的爭議、釐清《港區國安法》第42條的意思，以及決定高院法官李運騰的判決是否有誤，後續將會交由裁判官、區院法院或高院原訟庭法官再處理，黎智英恐須在羈押下過年。