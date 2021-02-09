刪Q發動罷萊委 陳柏惟：覺得我挺萊沒好處當然可罷
記者吳承翰／台北報導
2021-02-09 11:49:14｜2021-02-09 13:00:06
公民團體刪Ｑ總部發起罷免台灣基進立委陳柏惟，昨（9）日赴中選會送交第一階段連署，罷免理由其一，便是陳支持含有萊克多巴胺美豬進口。陳柏惟今日受訪指出20年前豬肉出口額佔台灣第三大，近年來口蹄疫拔針，台灣豬農不能放棄高達1200億的市場，對於萊豬標示不夠清楚，他反嗆「紐西蘭奇異果也沒跟你說他噴了什麼農藥。」
昨日刪Q總部送交連署書時，陳柏惟人在選區跑行程，在刪Q總部受訪完畢後，陳也隨即做出回應。今日上午他出席台灣基進召開的資安記者會，在他踏進記者會場前，媒體便先將他攔下，詢問罷免議題。陳柏惟表示，豬肉出口額在20年前是台灣第三大，在台灣口蹄疫拔針後，想和世界做豬肉貿易，不能拒絕別人的商品進口，如果罷免團體認為他在萊豬表決時不投票還比較好，他大可不出席當天的院會，但他認為開放進口對台灣有幫助，「你覺得我投的那票沒好處，當然可以罷免我。」此外陳柏惟也主動提及萊豬進口不做清楚標示，僅做到來源國的部分，他認為許多國家的農產、畜產，也不會告訴消費者產品中施打了什麼農藥、動物用藥，只要劑量在許可範圍，不標示也沒問題。陳柏惟所屬的台中第二選區，在2020立委選舉人數29萬1112人，根據《選罷法》規定，同意罷免票要超過原選區選舉人數1/4，罷免才會通過，陳柏惟的門檻是7萬2781票。