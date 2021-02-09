葳格高中棒球隊雙喜臨門 締造台中聯賽連霸及隊史百勝

台中市葳格高中棒球隊成軍7年，歷經大小戰役184場，隨著月初在台中市高中乙組棒球聯賽，以2比1力挫強敵奪冠，不僅締造二連霸佳績，也達成隊史累積百勝目標。棒球隊教練陳劭宸表示，百勝是里程碑，象徵新的起點，也記錄球隊師生挑戰夢想的青春回憶。

我是廣告 請繼續往下閱讀

成軍於2014年的葳格棒球隊，球員都是一般生，原本只是學生運動平台，卻隨著一場接一場南北征戰，球員對勝負的渴望早已超過興趣，眾志成城，終能創造7年百勝里程碑，成為鼓勵師生追求下一階段百勝動能。

▲台中葳格高中棒球隊將士用命，在今年二月初舉辦的台中高中棒球聯賽二度蟬聯冠軍。（圖／葳格高中提供）

7年歲月匆匆，陳劭宸教練卻清楚記憶著每一場征戰。他說，葳格高中棒球隊成軍首役，是2014年1月冬季參加高中聯賽出戰永靖高工；同年11月首度參加黑豹旗青棒大賽，開啟年輕高中生棒球夢想。7年來，球隊無論是參加黑豹旗、高中軟式聯賽、台中市聯賽、南華盃等，或是參加中國浙江、日本沖繩之海外大小戰役，累積達184場。

陳劭宸笑說，勝敗乃兵家常事，葳格球隊歷經184場比賽，累積100勝，79敗及6和總成績。其中，2020年台中市乙組棒球聯賽，贏得隊史首座冠軍，再接再厲，2021年二度蟬聯台中聯賽冠軍，也達成隊史百勝里程。

▲台中葳格高中棒球隊雙喜臨門 ，締造台中聯賽連霸及隊史百勝，球員獲贈多項百勝客制化禮物。(圖／葳格高中提供）

帶領葳格棒球隊多年，陳劭宸教練認為「棒球賽魅力，除了勝負之外，過程的同心拼戰、戰況起伏與酸甜苦辣，更扣人心弦」。至於百勝達成不是終點，而是下一個起點。特別在吳秉豐教練加入，讓原本注重品格教育的球隊，多了提升棒球技術大助力。

歡慶棒球隊雙喜臨門，球員獲得很多禮物鼓勵。包括喆洛國際刀設計「冠軍浴巾」，家長應援團贈送冠軍紀念T，還有Footland運動機能襪贈予的運動機能襪，鼓勵選手追求下一階段百勝；CrazyHammer則是提供球棒獎勵球員多多「紅不讓」，青春最棒。