防疫新生活、新常態 宏碁創辦人施振榮推廣企業視訊拜年
記者許家禎/台北報導
2021-02-09 12:02:29
以往每到新春開工團拜，宏碁集團相關企業高層都會到創辦人施振榮的家中拜年，但去（2020）年受到疫情影響取消，今年疫情威脅仍在，施振榮再次呼籲大家以視訊拜年。他指出，落實防疫新生活，未來視訊拜年將成為新常態，透過視訊企業新春團拜可以多點連線且跨區、跨國跨區拜年，值得推廣。
往年大年初六宏碁集團相關企業都會舉辦開工團拜，不過去年受到新冠肺炎疫情影響，首度取消面對面對新春團拜，改用視訊拜年，今年由於疫情仍然持續，因此將再次以視訊方式進行團拜。過去包括宏碁、明基友達、緯創等ABW家族成員在新春開工時，都會分批到創辦人施振榮的家裡拜年，互道祝福。今年在疫情持續下，施振榮特別安排透過宏碁自行開發的sMeet視訊軟體，讓ABW家族成員可以連線拜年。施振榮表示，透過視訊不僅可以打破北中南的地理限制，讓不同辦公室或廠區進行跨區拜年，甚至還可邀請國外的同仁一同上線拜年，大家在線上不期而遇。他也希望在疫情之下，開風氣之先，推動企業視訊拜年，落實防疫新生活。受惠「宅經濟」發酵，宏碁元月營收達234.95億元，月減17.2%，但較去年同期大增73.4%，主要受惠遠距工作、居家教學商機帶動筆電銷量。其中電競產品1月營收年增112.8%，Chromebook營收年增361.4%、輕薄型筆電營收也年增313.5%。展望未來，宏碁指出，筆電需求依舊暢旺，訂單能見度已看到今年第2季。
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