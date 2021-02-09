過年爽逛家樂福！他見「一優惠」秒愣　婆媽暴動：太賺了

每到快要過年的時候，不少人都會到大賣場去辦年貨，不僅希望補足拜拜祭品所需，也能趁賣場過年優惠價時，買齊生活用品。近日，就有網友表示看到大賣場的過年優惠後，直呼「現在發現還不晚，手腳要快」，貼文引發熱議。

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原PO在PTT貼文指出「最近去逛家樂福，發現優惠根本是大加碼！已經擴展到前一週都有優惠了，只要滿2000就能直接打9折，而且超市跟線上購物都有，這樣讓大家過年期間也能平日去選購了，8號去逛才知道，推薦給大家，剩下兩天了，現在知道還不晚。」

貼文一出，網友紛紛回應「都沒注意到這波優惠，剛好要去逛家樂福，直接買起來」、「感謝分享，10號直接逛起來」、「10號休假直接衝了阿，還能累點太賺了」、「打算10號去買，自有品牌8折太賺了啦」、「哇賽等於10號買自有品牌能更優惠，本來就打9折了，10號馬上去」、「我每年都在家樂福辦年貨，在我家隔壁又有優惠，超讚」。

事實上，根據家樂福官網發出的優惠公告顯示，只要是家樂福會員，量販店購買2000元以上、超市店滿599元以上以及線上購物滿2000元以上，都能直接享有9折回饋，實體店以現金折價券回饋，而線上購物則是直接折抵，活動剩下2月9日、2月10日全天，還沒辦年貨的民眾千萬不要錯過。

另外，也有網友分享今年的福袋，表示看了往年有福袋的人開箱，今年第一次想買看看，直言「內容物真的有幾個很想要，開賣時間2月12日早上10點，很怕跟蔡依林演唱會一樣難排」，許多買過去年福袋的網友也表示「家樂福的福袋真的不錯，可以買」、「大賣場的福袋跟超商的真的不能比，真的可買喔」、「去年買覺得還蠻超值的，可買一波」。

▲網友表示想購買看看今年的家樂福春節福袋，引來不少討論。（圖/家樂福提供）

據了解，家樂福這次的福袋頭獎祭出Macbook Air13.3寸螢幕256G1台、貳獎送出Dyson吹風機1台，特獎還有Apple iPad Air、Nintendo Lite各10台等大獎，另還有多樣住宿、樂園好禮，2月12日初一上午10時於全台門市開賣，量販店每店限量100個、超市店只有20個，全台總共只有7920袋，每人限購1個。

《萌萌家樂福》新年快樂守則

▲恭喜發財紅包拿來