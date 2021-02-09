玖壹壹驚喜曝光新成員 給爸媽紅包數字超吉利
記者吳雨婕/綜合報導
2021-02-09 14:26:07
玖壹壹在農曆牛年前宣布好消息，他們將於4月24日首度在台北流行音樂中心舉辦玖壹壹LOCAL「不確定會不會巡迴演唱會」，這也是3人出道11年來，第3度的大型售票演唱會，洋蔥更預告會帶著他們的「第4位」成員將會上台同歡。而年節將至，3人也分享假期規畫，健志更表示會包「66666」紅包給父母。
談起演唱會，3人異口同聲說：「因為真的不確定！」所以很難給出具體承諾，能演出幾場、甚至到哪些城市開唱。至於這次的演唱會亮點，洋蔥表示，「跟過往小巨蛋演唱會不一樣，可以讓大家看到玖壹壹跟樂團的尬歌演出。」另外今年《極島冒險》真人秀播出很多迴響，希望會有段呈現熱帶島嶼的風格，也預告可能會帶第4位成員「阿弟」愛犬上台演出，打趣說：「阿弟要先經過訓練才能上台 不然觀眾可能只看到三秒，牠就跑去台下了，呼籲大家不能穿毛茸茸的衣服，牠看到會很興奮跑去咬唷！」新春即將來臨，問及假期規畫，春風直言：「每一年都一樣，今年年菜多加一盤菜！」笑說都會固定放家用在爸爸床頭上，在家都會去看一下床頭還有沒有家用。健志祝福：「希望大家平安！」一定是包個吉祥數字「66666」給爸媽；洋蔥表示：「新年新希望就是希望荷包滿滿、身體也健康。」