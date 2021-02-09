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牛年賀歲片「新北市做大市」上架　重大建設貫穿ＭＶ

記者陳志仁／新北報導

2021-02-09 12:25:49

新北團隊
▲侯友宜再度率市府團隊拍賀歲MV，首登頂樓停機坪祝大家新年快樂「牛好日子」。（圖／新北市政府提供）
新北市繼去年推出一鏡到底」的新春賀歲片，大玩創意、獲得好評後，為歡慶今年升格已滿十年，擴大製作音樂MV「新北市做大市」；團隊在現場跟著旋律，祝賀市民朋友農曆新年快樂，一起「牛(New)好日子」，也邀請大家一起高唱「New Taipei City！」
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新北市政府表示，MV拍攝場景拉到新北市近年剛完成的新建設，及再活化的新景點，包括五股新冪境綠地公園、三重熊猴森樂園、深澳鐵道自行車等等，最後由市長侯友宜率領市府團隊得37位主管，在市府大樓頂樓停機坪拍攝；首度踏上頂樓停機坪的侯友宜，直呼新北市真的很美。
▲「五股新冪境綠地公園」也成為拍攝場景，環保局程大維局長（右2）、城鄉局黃國峰）及農業局李玟局長（右4）賣力唱跳，宣傳五股垃圾山整頓成果。（圖／新北市政府提供）
▲「五股新冪境綠地公園」也成為拍攝場景，環保局程大維局長（右2）、城鄉局黃國峰）及農業局李玟局長（右4）賣力唱跳，宣傳五股垃圾山整頓成果。（圖／新北市政府提供）
 
新聞局長蔣志薇說，這次以流行音樂與舞蹈MV，結合新北市近年的重大新建設與具代表性的大型活動為場景，拉到三重、五股、烏來、瑞芳等新北各地現場取景，每個場景也特邀相關的局處首長入鏡；希望透過流行音樂MV，宣傳新北的新建設與活動，用富有創意、有趣的方式行銷市政，讓民眾瞭解新北的蛻變與創新進步，同時也看到市府團隊親和的一面。
蔣志薇透露，侯友宜看完試映版後說，看得出來首長們平時忙於公務，鮮少有時間練習舞蹈，不過大家賣力參與拍攝，把新北市最美好的一面呈現給大家，就如同首長們為民服務、專注市政時的熱忱，未來也會全力以赴推動市政；歡迎民眾可至「我的新北市臉書」、「我的新北市YouTube頻道」、「侯友宜臉書」，或「侯友宜YouTube頻道」觀賞。
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