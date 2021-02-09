牛年賀歲片「新北市做大市」上架 重大建設貫穿ＭＶ
記者陳志仁／新北報導
2021-02-09 12:25:49
新北市繼去年推出一鏡到底」的新春賀歲片，大玩創意、獲得好評後，為歡慶今年升格已滿十年，擴大製作音樂MV「新北市做大市」；團隊在現場跟著旋律，祝賀市民朋友農曆新年快樂，一起「牛(New)好日子」，也邀請大家一起高唱「New Taipei City！」
新北市政府表示，MV拍攝場景拉到新北市近年剛完成的新建設，及再活化的新景點，包括五股新冪境綠地公園、三重熊猴森樂園、深澳鐵道自行車等等，最後由市長侯友宜率領市府團隊得37位主管，在市府大樓頂樓停機坪拍攝；首度踏上頂樓停機坪的侯友宜，直呼新北市真的很美。 新聞局長蔣志薇說，這次以流行音樂與舞蹈MV，結合新北市近年的重大新建設與具代表性的大型活動為場景，拉到三重、五股、烏來、瑞芳等新北各地現場取景，每個場景也特邀相關的局處首長入鏡；希望透過流行音樂MV，宣傳新北的新建設與活動，用富有創意、有趣的方式行銷市政，讓民眾瞭解新北的蛻變與創新進步，同時也看到市府團隊親和的一面。蔣志薇透露，侯友宜看完試映版後說，看得出來首長們平時忙於公務，鮮少有時間練習舞蹈，不過大家賣力參與拍攝，把新北市最美好的一面呈現給大家，就如同首長們為民服務、專注市政時的熱忱，未來也會全力以赴推動市政；歡迎民眾可至「我的新北市臉書」、「我的新北市YouTube頻道」、「侯友宜臉書」，或「侯友宜YouTube頻道」觀賞。