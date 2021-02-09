春節天氣「先雨後穩」 小年夜全台有雨、初一中南部轉晴
記者陳致宇／台北報導
2021-02-09 12:24:44｜2021-02-09 12:24:54
春節假期即將來臨，不少人都已經安排返鄉或是出遊計畫，氣象局預估，今年春節假期的天氣趨勢為「先雨後穩」，小年夜（ 10 日）將有鋒面影響台灣天氣，降雨機率會略為增加；到了初一（ 12 日）受東北季風影響，除了迎風面的北部及東半部雲量稍多並有局部短暫雨，大致為多雲到晴的天氣，但要注意日夜溫差。
氣象局表示，今年的春節假期長達 7 天，小年夜（ 10 日）白天隨著鋒面逐漸接近，東半部有局部短暫雨，其他地區下半天過後的降雨機率也會略為增加，馬祖、金門及中南部易受低雲或局部霧影響能見度；直到除夕（ 11 日）上午之前仍受鋒面影響，各地天氣不穩定且易有陣雨，對流區將伴隨局部雷雨、強陣風及瞬間大雨。氣象局指出，除夕下午鋒面通過，降雨趨緩，北部及東半部受東北季風增強影響仍有局部短暫雨，北台灣氣溫稍降，中南部雨勢停歇，轉為多雲的天氣；到了初一（ 12 日）至初五（ 16 日）轉為東北季風影響，迎風面的北部及東半部雲量稍多並有局部短暫雨，尤其北台灣天氣較涼，中南部大致為多雲到晴的天氣，但要注意日夜溫差大。氣溫方面，氣象局說，小年夜北部、東部白天高溫可達 25 度，除夕起高溫略降，初一至初四高溫約 22 度至 23 度，早晚低溫約 14 度至 16 度；中南部則因輻射冷卻影響，早晚低溫和北部相似，約 15 度上下，白天高溫可達 25 度至 27 度。此外，氣象局提醒，除夕台灣附近海面風浪也會明顯增大，要注意離島航班資訊；初一至初五中南部清晨易有局部霧，初四、初五馬祖及金門也可能有低雲或霧影響能見度，交通往返須注意相關資訊。