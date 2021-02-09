重申願平等對話 蔡英文：兩岸關係的關鍵鑰匙在對岸手上
記者劉育辰／台北報導
2021-02-09 12:24:53
總統蔡英文在今（9）日召開國安會議後，在敞廳向全國人民發表年前談話。其中，蔡英文重申台灣遇到壓力不屈服、得到支持不冒進的一貫立場，期待在疫情穩定後，兩岸人民逐漸恢復正常、有序的交流，只要北京當局有心化解對立，台灣願在符合對等尊嚴的原則下，共同促成對話，但關鍵鑰匙在對岸手上，文攻武嚇對兩岸關係並無助益。蔡英文也向對岸人民送上新年祝福，也希望共促兩岸和平穩定。
蔡英文在談話中表示，台海的穩定和平，已經從兩岸關係的範疇，提升到印太區域、甚至是全球的焦點。台灣和相關國家一直保持著密切聯繫，請國人對台灣安全保持信心。過去1年多來，對岸的軍機、軍艦，在台灣周邊海空域頻繁活動，甚至侵擾台灣的防空識別區，這些動作，都不利於印太地區的和平穩定現狀。蔡英文強調，面對變動中的區域局勢，政府會持續提升台灣自身防衛戰力，因應各種新型態軍事作為的挑戰。同時，透過對外溝通和交流合作，和各國共同為維護印太地區和平、繁榮的現狀，做出最大努力。蔡英文也再次重申，面對兩岸關係，台灣一貫的立場，就是遇到壓力不屈服、得到支持不冒進。期待未來疫情受到有效控制後，兩岸人民會逐漸恢復正常、有序的交流。只要北京當局有心化解對立，台灣也願意在符合對等尊嚴的原則下，共同促成有意義的對話。不過蔡英文也再次「提醒」中國，兩岸的和平，不是台灣單方面的事情，關鍵的鑰匙也在中國手上，歷史經驗已經證明，對台灣文攻武嚇，對兩岸關係並不會有什麼幫助。蔡英文也特地祝福對岸人民新春安康，也希望能共同促成兩岸的和平穩定。