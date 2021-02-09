陳其邁發放加菜金 慰問春節留守養工處隊員辛勞
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-02-09 12:25:10
高雄市長陳其邁今（9）日上午到四維養護工程隊，慰問春節維管及留守的養護工程隊員，並向大家拜早年及致贈水果禮盒與6萬元的加菜金，感謝養工弟兄在家人團聚的時刻，仍堅守工作崗位，陳其邁也鼓勵民眾，高雄天氣好、交通又方便，假如大家在家裡悶的時候，可以到戶外走走，但不要忘記全程都必須戴口罩。
市長陳其邁說，在過去一年裡，養工處的同仁認真打拚，為高雄市道路、公園及綠地的維護管理盡心盡力，在除夕到初二這段期間，養護隊的同仁在各個工作據點、公園綠地、公廁、自行車道等地方仍需留守，執行各項巡查管理維護工作，非常感謝這些同仁，市政才能運作得更加順利。養工處表示，秉持著春節不打烊的精神，該處已排定春節輪值表，自有及廠商隨時整備機具有挖土機20部、山貓15部、抓斗車25部及人力60員待命，做好公共設施維護管理業務，確保市民擁有優質的過年環境。另因應春節假期防疫需求，養工處於轄管公園及人流聚集的主要遊憩據點重點公園如右昌森林公園、原生植物園、凹仔底森林公園、中都濕地公園、熱帶植物園、中央公園、衛武營都會公園、小港森林公園、福山公園等公園，將派員宣導保持社交距離、戴口罩，做好防疫措施。陳其邁說，照往例自己都是留在高雄過年，高雄天氣好、交通又方便，假如大家在家裡悶的時候，可以到戶外走走，但還是要提醒大家，注意高雄市現在所有的風景區，全程都必須戴口罩，假如有室內群聚或者是人潮多的地方，戴口罩之外還要消毒，然後也要注意保持社交距離。陳其邁表示，過年是難得可以跟家人大家一起聊聊一年來的心情的機會，尤其台灣在武漢肺炎的衝擊下，可以說是亂世福地，有那麼好的防疫成績，這都是全民大家共同努力的結果，所以我們要確保戰果，現在大家都非常羨慕台灣，直說作為台灣人很幸福，相信過年大家能夠闔家團圓是最幸福的一件事情。
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