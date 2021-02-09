陳其邁發放加菜金　慰問春節留守養工處隊員辛勞

並向大家拜早年及致贈水果禮盒與6萬元的加菜金，感謝養工弟兄在家人團聚的時刻，仍堅守工作崗位，陳其邁也鼓勵民眾，

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市長陳其邁說，在過去一年裡，養工處的同仁認真打拚，為高雄市道路、公園及綠地的維護管理盡心盡力，在除夕到初二這段期間，養護隊的同仁在各個工作據點、公園綠地、公廁、自行車道等地方仍需留守，執行各項巡查管理維護工作，非常感謝這些同仁，市政才能運作得更加順利。

養工處表示，秉持著春節不打烊的精神，該處已排定春節輪值表，自有及廠商隨時整備機具有挖土機20部、山貓15部、抓斗車25部及人力60員待命，做好公共設施維護管理業務，確保市民擁有優質的過年環境。