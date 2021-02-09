美挺台眾議員萊特染疫病逝 外交部深表哀悼
記者呂炯昌/台北報導
2021-02-09 12:51:15｜2021-02-09 12:52:51
美國聯邦眾議員萊特（Ron Wright） 於美東時間7日不幸因新冠肺炎染疫病逝，成為首位因為新冠肺炎身亡的現任美國會議員。萊特生前積極挺台，曾致函批評世衛將排除台灣在外，也公開支持美國對台軍售、雙邊洽簽FTA。外交部對此深表哀悼，並已經請駐美國代表處在第一時間向萊特的家屬轉達我國政府及人民的誠摯慰問。
外交部今日例行記者會上，發言人歐江安答覆媒體詢問表示，萊特眾議員是台灣的堅實友人，過去曾多次在美國國會投票支持友台法案，包括連署支持台灣拓展外交空間、國際參與、深化台美經貿與安全關係的《台北法》（TAIPEI Act）通過；此外，萊特眾議員也為我國參與世界衛生組織（WHO）及台美洽簽雙邊貿易協定(BTA)強力發聲。外交部對於萊特的逝世深表惋惜與哀悼，也對他在國會任職期間致力增進台美友好關係，以及對我國的深厚友誼表達深刻感念與敬意。去年5月世界衛生大會（WHA）開議前幾天，萊特與其他200多位眾議員聯名致函世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞，支持台灣以觀察員身分參與WHA。他當時透過推特發文表示，WHO持續將台灣排除在WHA外的行徑令人髮指，「台灣值得擁有一席之地」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。