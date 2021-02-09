美挺台眾議員萊特染疫病逝　外交部深表哀悼

首位因為新冠肺炎身亡的現任美國會議員。萊特生前積極挺台，曾致函批評世衛將排除台灣在外，也公開支持美國對台軍售、雙邊洽簽FTA。

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去年5月世界衛生大會（WHA）開議前幾天，萊特與其他200多位眾議員聯名致函世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞，支持台灣以觀察員身分參與WHA。他當時透過推特發文表示，WHO持續將台灣排除在WHA外的行徑令人髮指，「台灣值得擁有一席之地」。