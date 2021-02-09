政府將雙軌確保有足夠疫苗 蔡英文要國人無須太過憂心
記者劉育辰／台北報導
2021-02-09 12:41:52｜2021-02-09 12:46:49
中央流行疫情指揮中心在昨天宣布，台灣已初步取得20幾萬劑疫苗。今（9）日總統蔡英文也在在敞廳談話中提到，政府將透過外購和國內研發的雙軌並行制，確保得到足夠劑量的疫苗，請國人無須太過憂心。
蔡英文在今天的敞廳談話中，針對新冠肺炎疫苗取得一事表示，全球疫情依然嚴重，但是台灣在疫苗取得上，確實有進展，請國人無須太過憂心。昨天指揮中心已經宣布，初步取得20幾萬劑的疫苗，這幾天政府各部門也密集地開會，針對後續疫苗的取得，將採取多源頭外購和國內研發雙軌並行的方式，以確保得到足夠的疫苗。蔡英文指出，雖然現階段暫時無法向民眾說明細節，但疫苗的數量和施打順序，政府都已經在規劃當中，請大家不用擔心。此外，蔡英文也表示，已要求衛福部及農委會，務必針對新一波立百病毒的風險、疫情可能的發展，超前部署。相信過去1年多來對抗疫情的經驗，可以幫助台灣妥善因應危機，克服挑戰。這次新冠肺炎疫情，對日常生活和經濟，帶來前所未有的威脅。從立百病毒的例子來看，未來很可能要面對新型病毒不斷出現的挑戰。為此，在國安會議中，蔡英文也請副總統賴清德與前副總統陳建仁，共同主持一項計畫，針對未來病毒及疫病發展情勢，做整體的瞭解評估，並在中研院及國衛院協助下，提供行政部門做先期部署的指引。最後，蔡英文也再次提醒國人，要勤洗手、戴口罩，做好防疫，一起團結守住疫情，讓台灣有個好年，並預祝大家新年快樂。