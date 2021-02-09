掃地機器人索個資　陳柏惟：通聯記錄、位置都回傳中國

台灣基進今（9）日上午召開記者會，指出包含手機、路由器、甚至掃地機器人，不管是中國製，或者當中有零件是來自中國，都有可能安裝了惡意程式，會將使用資訊回傳給位在中國的伺服器儲存。陳柏惟表示，過去MIC（Made in China）產品因為品質不佳，不時會傳出馬桶爆炸等消息，現在則是軟體設備被植入惡意回傳程式，一般民眾會認為手機最容易被竊取資料，但在操作掃地機器人時，需要透過應用程式，應用程式也會不斷要求使用者授權，包含手機鏡頭、相簿、麥克風、使用者所在位置，但這些資訊都跟掃地毫無關聯。台灣基進組織部主任李雨蓁指出，近日有媒體披露部分手機會有資安疑慮，而路由器、掃地機器人也遇到相同狀況，會偷偷傳遞數據資料回中國，因此台灣基進希望推動乾淨網路認證，呼籲全面檢討現行資安漏洞，強化政府採購、APP與電子產品資安認證程序，讓民眾買到安心商品。互聯網工程師SAM說，一名有資安意識的客戶向他爆料，指出他使用中國製的掃地機器人，某天卻發現大量不明連線，分析資訊路徑圖後發現其資訊都傳回中國，依據中國法律可直接徵用客戶資料、非常危險，「手機、掃地機器人都可能成為中共間諜」；他提及，該產品可能將資料丟回雲端，以產品授權來看，包含電話通話、麥克風、手機照相機等都納入，一旦使用到軟體，手機可能不設防，而只要是中國製產品都可能發生此事。陳柏惟說，資安即國安，生活使用的各類手機、家電、網路，都可能成為中共惡意竊取資料數據的管道，變成資訊戰的一環，資安已是全世界都在關心的事。他提及，本來以為是同意家電機器人使用權限，卻是同意手機資料傳到中國，「你的家全被看光光」，有句話說「你用微信傳笑話，連習近平也會笑」，你以為是秘密，卻已不是秘密，政府有必要提醒民眾、並替民眾的資安把關。