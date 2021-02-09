打擊不法 移民署南區事務大隊破非法人力仲介
記者黃守作／高雄報導
2021-02-09 14:35:03
移民署南區事務大隊屏東縣專勤隊於今(9)日兵分多路，在高雄、苗栗、台中、南投、彰化、嘉義等地，破獲非法人力仲介集團，將數十名失聯移工依法收容並遣送出境，並對貪圖便利僱用這些移工的非法雇主，也依違反就業服務法函請勞政機關依法裁處行政罰鍰，另該非法仲介集團意圖營利違反就業服務法刑責部分，依法移送法辦。
移民署南區事務大隊屏東縣專勤隊據報，會同該大隊科技偵查隊人員，在高雄、苗栗、台中、南投、彰化、嘉義等地，破獲以林姓男子為首的非法人力仲介集團，林男利用印尼籍配偶與在台印尼人士聯絡，與張姓男子聯手，非法仲介印尼籍女性失聯移工多達數十人，乃帶回處理。移民署南區事務大隊屏東縣專勤隊隊長陳泗村表示，該隊據報，有非法人力仲介集團，仲介失聯移工給雇主，經報請地方檢察署檢察官指揮偵辦，並破獲此一非法人力仲介集團。陳泗村指出，雇主未經許可非法聘僱外國人，已妨礙國人就業機會及勞動條件，除面臨新台幣15萬元以上，75萬元以下罰鍰外，意圖營利仲介者更涉及刑事責任，為保障國人就業機會，籲請民眾不要聘僱、仲介非法移工，移民署將持續會同相關單位查察，共同打擊不法。