老婆數錢了！陳曉東「愛妻紅包」任由宰割
記者羅凌筠/綜合報導
2021-02-09 13:41:47｜2021-02-09 13:42:50
陳曉東錄製大陸選秀節目《追光吧！哥哥》，力拚組男團出道。帶著愛妻與2個寶貝女兒參賽，今年會在北京過年的陳曉東，預計一起跟爸爸圍爐守歲，他接受LiTV立視線上影視專訪，問到紅包預計要給「夫人」多壯觀？陳曉東立刻大喊：「不可以問這麼恐怖的問題！我老婆已經在旁邊做出數錢的手勢了啦！我真的是一路任由宰割。」
陳曉東其實早早就把紅包準備妥當，當然還有給長輩與2位女兒的心意，「不光過年，老婆日常喜歡什麼包款或東西，我都會做到」，聊到2個女兒，陳曉東更是笑得合不攏嘴，「女兒現在有去學鋼琴與舞蹈，日前參加『蕭邦國際鋼琴大賽』還得了第2名！」私下她們也會看爸爸的《追光吧！哥哥》，陳曉東表示大女兒喜歡小丁（丁澤仁），小女兒喜歡自己。陳曉東坦承自我要求很高，「為了《追光吧！哥哥》，我提早數月便開始準備，請老師進行體能訓練，循序漸進調整，讓身體適應未來任何挑戰」，也因為如此用心，陳曉東是節目裡深受佳評的哥哥之一，當他有點可惜自己目前SOLO表演較少時，工作人員神回：「你分數都那麼好，哪還要SOLO來加分。」足以見證每個表演質感之高。