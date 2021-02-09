快訊／本土案例再＋1！案863家人再傳確診 1家7口全染疫
記者賴志昶／台北報導
2021-02-09 14:07:19｜2021-02-09 14:18:35
中央流行疫情指揮中心今（9）日公布，國內新增1例本土COVID-19確定病例（案934），為案863、864、865、907、909及910的家人。
指揮中心表示，案934為本國籍50多歲女性，因匡列為案864、907、909及910的接觸者，自1月19日起進行居家隔離，隔離期間曾接受5次採檢，結果皆為陰性；個案2月7日曾出現發燒、鼻涕倒流情形，2月8日自覺已無症狀，因申請外出奔喪，由衛生單位安排至醫院採檢，於今日確診。指揮中心指出，案934的同住家人4人先前已匡列為案864接觸者，且已隔離期滿，但為求慎重，將延長4人的居家隔離期間至2月22日。指揮中心統計，截至目前國內累計165,840例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含162,619例排除），其中933例確診，分別為817例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號；確診個案中9人死亡、850人解除隔離、74人住院隔離中。
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