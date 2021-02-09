首波疫苗要來了！國內、外新冠疫苗資訊一次看

輝瑞疫苗：輝瑞疫苗由輝瑞（Pfizer）大藥廠和德國BioNTech生技公司共同研發，該疫苗以信使核糖核酸疫苗（mRNA）技術製成，透過擷取病毒基因片段，疫苗注入體內後自身製造棘蛋白，刺激人體的免疫系統產生抗體，透過人體T細胞啟動辨識、攻擊已經受感染的細胞﹔英國廣播公司（BBC）報導，輝瑞疫苗從概念到上市僅花了10個月，就走完通常要花10年的程序。根據輝瑞疫苗廠報告指出，輝瑞疫苗保護力超過9成﹔施打輝瑞疫苗需接種2劑，2劑施打完畢後的第7天就有會保護力，但2劑之間的需要相隔21天，等於是從打完第1劑之後的28天，才會有防疫效果，且輝瑞疫苗的儲存溫度落在攝氏零下70度，攝氏2至8度僅可放5日，超低溫才能放半年。目前有美國、歐盟各國等都在使用輝瑞疫苗，日本今（9）日也證實歐盟已核准第一批出口到日本的輝瑞疫苗，屆時將優先為醫療人員接種﹔但是美國、挪威、丹麥、芬蘭、冰島、瑞典等國皆傳出通報有人在接種輝瑞疫苗後死亡。對此，歐洲聯盟藥品管理局認為，根據疫苗施打的初步資料，注射輝瑞疫苗，與事後死亡並無因果關係，輝瑞疫苗也沒有新的副作用。莫德納疫苗：莫德納生技公司（Moderna）的新冠疫苗與輝瑞疫苗都是使用核糖核酸疫苗（mRNA）技術，莫德納疫苗以3萬人參與的臨床試驗，驗測出防護力達94.1%，莫德納疫苗儲存在攝氏2至8度，可以保存約一個月的時間，比起輝瑞疫苗更容易儲存﹔美國疾病管制暨預防中心（CDC）日前表示，對莫德納（Moderna）疫苗呈現嚴重過敏反應的案例很「罕見」，在400多萬人施打第一劑後，僅10例有嚴重過敏反應。國內疫苗部分：國內共有3家疫苗廠投入國產疫苗發開，分別為國光生技、高端疫苗、聯亞生技，3家疫苗廠是採用次單位的棘蛋白疫苗技術，以選擇病毒的片段來引起免疫反應，免疫反應通常較弱，通常會再加上增強免疫效果的佐劑。這3家國產疫苗廠中，以高端疫苗進度最快，去（109）年12月底已取得衛福部食藥署2期人體試驗的許可，正進入2期臨床試驗，期待在6月底完成﹔此外，聯亞生技也進入2期臨床試驗，目標期待6到7月底完成﹔國光生技也完成一期臨床試驗補件，將接受TFDA專家審議，通過後，有機會也拿到臨床二期的門票。
高端疫苗與聯亞生技都曾表示，疫苗進入二期臨床試驗以後，政府應該給業者更明確的採購辦法及採購數量，如果採購數量不明確，生產疫苗所需的原物料將無從購置，且原物料價格將愈來愈貴，將成為國產研發疫苗的新變數。