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首波疫苗要來了！國內、外新冠疫苗資訊一次看

記者孫唯容/綜合報導

2021-02-09 15:28:46

新冠疫苗/新冠病毒/新冠肺炎/牛津疫苗/阿斯特捷利康
▲新冠肺炎疫情尚未停歇，各國對掌握疫苗進口與自行開發疫苗等進度，展現高度關注﹔台灣近期也傳出好消息，昨（8）日確定分配到20多萬劑AZ疫苗，且國內已經有2家國產疫苗廠進入臨床2期﹔《NOWnews今日新聞》特別整理近期國內、外關高度關注的疫苗大廠，帶您一次完整了解相關資訊。（圖／美聯社／達志影像）
新冠肺炎疫情尚未停歇，各國對掌握疫苗進口與自行開發疫苗等進度，展現高度關注﹔台灣近期也傳出好消息，昨（8）日確定分配到20多萬劑AZ疫苗，且國內已經有2家國產疫苗廠進入臨床2期《NOWnews今日新聞》特別整理近期國內、外關高度關注的疫苗大廠，帶您一次完整了解相關資訊。
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國外疫苗部分：
AZ疫苗：
以世界衛生組織（WHO）所領導的疫苗全球取得機制（COVAX）平台，全球約190國參與，確定第一批配送名單包括台灣，會和其他非聯合國會員共分130萬劑牛津大學與阿斯特捷利康（AZ）共同研發的新冠疫苗。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天也證實，台灣確定列COVAX首波疫苗配送名單，分配到20幾萬劑AZ疫苗，但目前還沒確定到貨時間，最快2月底到貨、3月開打。
AZ疫苗是以腺病毒載體疫苗（adenoviral vector）技術所製作，疫苗保護力落在62%至90%，存放溫度落在攝氏2至8度，可以保存一年的時間﹔值得關注的是，以腺病毒做疫苗研發，過去使用在其他病毒預防上，皆未成功。
AZ疫苗也傳出對抗新冠肺炎南非變異病毒株上，功效顯著降低，對於輕度到中度感染僅有極小保護力，目前南非已宣布暫停這支疫苗接種計畫﹔印度更通報有23人在注射AZ疫苗後死亡，不過官方解釋，死亡案例和疫苗無關﹔面對AZ疫苗對變種病毒防禦力下降，疫情指揮中心召集人張上淳坦言，這樣的訊息的確值得我們觀察未來指揮中心將如何處理已掌握20多萬劑的AZ疫苗，民眾是否又會擔心發生不良反應，進而不敢施打，將成為關注焦點。
 
輝瑞疫苗：
輝瑞疫苗由輝瑞（Pfizer）大藥廠和德國BioNTech生技公司共同研發，該疫苗以信使核糖核酸疫苗（mRNA）技術製成，透過擷取病毒基因片段，疫苗注入體內後自身製造棘蛋白，刺激人體的免疫系統產生抗體，透過人體T細胞啟動辨識、攻擊已經受感染的細胞英國廣播公司（BBC）報導，輝瑞疫苗從概念到上市僅花了10個月，就走完通常要花10年的程序。
根據輝瑞疫苗廠報告指出，輝瑞疫苗保護力超過9成﹔施打輝瑞疫苗需接種2劑，2劑施打完畢後的第7天就有會保護力，但2劑之間的需要相隔21天，等於是從打完第1劑之後的28天，才會有防疫效果，且輝瑞疫苗的儲存溫度落在攝氏零下70度，攝氏2至8度僅可放5日，超低溫才能放半年。
目前有美國、歐盟各國等都在使用輝瑞疫苗，日本今（9）日也證實歐盟已核准第一批出口到日本的輝瑞疫苗，屆時將優先為醫療人員接種﹔但是美國、挪威、丹麥、芬蘭、冰島、瑞典等國皆傳出通報有人在接種輝瑞疫苗後死亡。
對此，歐洲聯盟藥品管理局認為，根據疫苗施打的初步資料，注射輝瑞疫苗，與事後死亡並無因果關係，輝瑞疫苗也沒有新的副作用。
莫德納疫苗
莫德納生技公司（Moderna）的新冠疫苗與輝瑞疫苗都是使用核糖核酸疫苗（mRNA）技術，莫德納疫苗以3萬人參與的臨床試驗，驗測出防護力達94.1%，莫德納疫苗儲存在攝氏2至8度，可以保存約一個月的時間，比起輝瑞疫苗更容易儲存美國疾病管制暨預防中心（CDC）日前表示，對莫德納（Moderna）疫苗呈現嚴重過敏反應的案例很「罕見」，在400多萬人施打第一劑後，僅10例有嚴重過敏反應。
國內疫苗部分：
國內共有3家疫苗廠投入國產疫苗發開，分別為國光生技、高端疫苗、聯亞生技，3家疫苗廠是採用次單位的棘蛋白疫苗技術，以選擇病毒的片段來引起免疫反應，免疫反應通常較弱，通常會再加上增強免疫效果的佐劑。
這3家國產疫苗廠中，以高端疫苗進度最快，去（109）年12月底已取得衛福部食藥署2期人體試驗的許可，正進入2期臨床試驗，期待在6月底完成﹔此外，聯亞生技也進入2期臨床試驗，目標期待6到7月底完成﹔國光生技也完成一期臨床試驗補件，將接受TFDA專家審議，通過後，有機會也拿到臨床二期的門票。

高端疫苗與聯亞生技都曾表示，疫苗進入二期臨床試驗以後，政府應該給業者更明確的採購辦法及採購數量，如果採購數量不明確，生產疫苗所需的原物料將無從購置，且原物料價格將愈來愈貴，將成為國產研發疫苗的新變數。

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