首波疫苗要來了！國內、外新冠疫苗資訊一次看

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國外疫苗部分：

張上淳坦言，這樣的訊息的確值得我們觀察

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未來指揮中心

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英國廣播公司（BBC）報

莫德納疫苗：

莫德納生技公司（Moderna）的新冠疫苗與輝瑞疫苗都是使用

莫德納疫苗以3萬人參與的臨床試驗，驗測出防護力達94.1%，

莫德納疫苗儲存在

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國內疫苗部分：

高端疫苗與聯亞生技都曾表示，疫苗進入二期臨床試驗以後，政府應該給業者更明確的採購辦法及採購數量，如果採購數量不明確，生產疫苗所需的原物料將無從購置，且原物料價格將愈來愈貴，將成為國產研發疫苗的新變數。