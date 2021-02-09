台中元宵限量小提燈　里辦公處領取

農曆新年即將到來之際，台中市政府觀旅局今(9)日於市政會議公布「2021元宵小提燈「台中行大運」，以桃紅色為基底，搭配金色牛角、鈴鐺、錢幣等喜慶感濃厚元素，超吸睛；即日起於台中市各里辦公處限量領取，一人限領一盞，發完為止。市長盧秀燕在會議上拿起小提燈開心介紹，今年的小提燈特別結合防疫，讓小牛戴上粉紅色口罩，搭配奶瓶、珍珠奶茶及太陽餅設計，相當可愛。

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盧秀燕表示，今年中台灣元宵燈會小提燈造型特殊，別出心裁結合防疫概念，讓小牛提燈戴上粉紅色口罩，提燈手把以奶瓶為造型，相當可愛，左右兩側分別是珍珠奶茶與太陽餅，融合台中美食元素。原先預計要在燈會現場發放，今年因配合中央流行疫情指揮中心規定停辦燈會，改由區里系統協助發放給市民，數量有限，發完為止。

台中市觀光旅遊局林筱淇局長表示，台中市元宵小提燈向來為各界所期待，特別在年節前夕亮相，期望在疫情中，增添年節歡樂氣氛。今年小提燈以年度生肖「牛」為主題、桃紅色系加紅色新衣，增添年味喜慶！手提把以牛奶瓶為型，搭配喜慶感濃厚的金色牛角、鈴鐺、錢幣等，並帶出台中特色美食「太陽餅」及「珍珠奶茶」元素，更發揮創意、結合防疫概念，增加口罩配件，戴上後露出水汪汪的牛眼，展現過年洋洋喜氣特色，更饒富擬人化的可愛童趣。

觀旅局說，新冠肺炎疫情發展下，為守護市民及遊客健康，2021中台灣元宵燈會停辦。為了維持過年溫馨氣氛，並減少對觀光產業的衝擊，仍然限量製作元宵提燈，希望藉由小提燈發送，讓大家感受到過節氣氛。民眾如要索取，即日起可至里辦公處領取，數量有限，每人限領1盞，領完為止。另外要特別提醒民眾，領取提燈時，務必配合防疫措施，配戴口罩、保持社交安全距離等規範。