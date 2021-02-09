陳沂笑雞排妹「被摸臀等核卡」　醫師：潛意識自卑

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對於陳沂訕笑雞排妹遭性騷擾，史書華覺得不可思議，昨（8日）在臉書發長文問：「同樣身為女性被性騷擾的態度可以這樣開玩笑？刷卡等核卡很好笑嗎？」回嗆「你們連辦卡資格都沒有」，他諷刺地說：「既然取笑人跟檢討受害者讓自己開心，那我也來試試跟著知名業配網紅學習，怎麼透過嘲笑它人讓自己心情愉快。」史書華表示，許多歧視與霸凌都來自偏見、成見、無知及自卑，而有些人則是因為自卑而顯示出過人自信，必須透過霸凌跟取笑他人來顯示自身的優越感，「原始原因其實是潛意識的自卑」。此外，由於陳沂曾不諱言自己靠消費他人賺業配財，史書華呼籲大家應該抵制她的業配，「沒專業只能發發假掰照蹭流量靠業配供奉，看看沒了觀眾、沒了流量、沒了業配，還剩下什麼專業技能能賺你最愛的錢？」最後嗆爆：「自我感覺這麼好的人生也是蠻開心的，這點倒是值得我們好好學習！」（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110