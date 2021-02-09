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陳沂笑雞排妹「被摸臀等核卡」　醫師：潛意識自卑

娛樂中心／綜合報導

2021-02-09 14:17:34

▲雞排妹（右圖）指控遭人性騷擾，陳沂酸她炒新聞。（圖／陳沂臉書、記者葉政勳攝）
▲雞排妹（右圖）指控遭人性騷擾，陳沂酸她炒新聞。（圖／陳沂臉書、記者葉政勳攝）
雞排妹（鄭家純）控訴主持尾牙時，遭歌手翁立友觸碰臀部，事後有目擊者出面，指雞排妹當天疑似被翁立友「刷卡」，但有網友拿雞排妹不當下提出一事做文章，譏笑她是在「等核卡」，而網紅陳沂竟附和「笑死」，不僅設計師聶永真看不下去痛罵，牙醫師史書華也砲轟：「標準低級當有趣！」
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▲雞排妹委屈落淚。（圖／NOWNews影像中心）
▲雞排妹出面控訴遭人性騷擾，說到激動處一度淚灑記者會。（圖／NOWNews影像中心）
▲陳沂與網友譏笑雞排妹，聶永真搖頭。（圖／聶永真臉書）
▲陳沂與網友譏笑雞排妹，聶永真搖頭。（圖／聶永真臉書）
對於陳沂訕笑雞排妹遭性騷擾，史書華覺得不可思議，昨（8日）在臉書發長文問：「同樣身為女性被性騷擾的態度可以這樣開玩笑？刷卡等核卡很好笑嗎？」回嗆「你們連辦卡資格都沒有」，他諷刺地說：「既然取笑人跟檢討受害者讓自己開心，那我也來試試跟著知名業配網紅學習，怎麼透過嘲笑它人讓自己心情愉快。」
史書華表示，許多歧視與霸凌都來自偏見、成見、無知及自卑，而有些人則是因為自卑而顯示出過人自信，必須透過霸凌跟取笑他人來顯示自身的優越感，「原始原因其實是潛意識的自卑」。
此外，由於陳沂曾不諱言自己靠消費他人賺業配財，史書華呼籲大家應該抵制她的業配，「沒專業只能發發假掰照蹭流量靠業配供奉，看看沒了觀眾、沒了流量、沒了業配，還剩下什麼專業技能能賺你最愛的錢？」最後嗆爆：「自我感覺這麼好的人生也是蠻開心的，這點倒是值得我們好好學習！」（編輯：楊穎軒）
▲史書華全文。（圖／史書華臉書）
▲史書華全文。（圖／史書華臉書）
▲史書華全文。（圖／史書華臉書）
▲知名牙醫師史書華。（圖／史書華臉書）
▲知名牙醫師史書華。（圖／史書華臉書）
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