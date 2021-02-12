影／導盲犬帶路衝衝衝 蘇巧慧：還以為我爸在拉我
記者吳承翰／台北報導
2021-02-12 14:00:00
新北市新莊的惠光導盲犬學校受疫情影響，募款大減，立委蘇巧慧長期關心惠光發展，不只一次為學校募款，今年再邀集國會的新同事張育美和賴品妤一同參訪，拋磚引玉認購導盲犬 義賣商品，並且體驗視障者給導盲犬牽引，結果狗狗 Sherry「衝」太快， 讓蘇巧慧一度大呼「差點以為是我爸在拉我。」
蘇巧慧提醒，在公共場所遇到配戴著導盲鞍執勤中的導盲犬，或是穿著印有 「培訓中導盲犬」的紅色或藍色背心培訓中的導盲犬時，需遵守「四不 一問(不餵食、不撫摸、不呼叫、不拒絕導盲犬出入公共場所)」。不過， 當她戴上眼罩體驗給導盲犬牽引時，狗狗 Sherry 看到椅子就突然「爆衝」， 讓巧慧委員被嚇一跳說「差點以為是我爸在拉我。」而初次體驗的張育美委員則顯得小心翼翼，她表示家中飼養的寵物犬 Lulu 給予她身心靈的調劑，而導盲犬則是給予視障者生活上的幫助，她呼籲大家應該多體恤視障者。賴品妤強調，本次參訪讓她認識到導盲犬的育成辛苦，也希望除了讓社會更了解視障者需求外，未來也會在立院倡議並推動相關法案。三人現場認購「開路天使」T-shirt、環保杯及環保餐具，並號召民眾在歲末年終時，如有餘力就一起「斗內」，讓導盲犬的訓練、照護和所需設備得以持續。惠光導盲犬學校秘書長陳雅芳表示，去年底才剛出生19隻幼犬，而惠光目前正有27位視障者等待犬隻訓練完成，不過去年受疫情影響，學校在年初設立的1200萬元募款目標，年末卻只達到1000萬， 希望在各界愛心關注與宣傳後，民眾能多購買義賣商品幫助學校。