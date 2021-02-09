社區感染風險降低 北北桃醫院明日起回歸陪探病機制
記者賴志昶／台北報導
2021-02-09 14:17:08
中央流行疫情指揮中心今(9)日表示，因應衛生福利部桃園醫院院內感染群聚事件，於1月27日至2月9日，實施北北桃地區所轄醫院門禁管制措施，除例外情形外，停止開放探病。鑒於指揮中心啟動擴大回溯醫院相關接觸者居家隔離，及部桃清零計畫等措施後，評估該院及社區感染風險降低，因此北北桃地區所轄醫院自明(10)日起，回歸現行陪探病機制。
指揮中心進一步指出，北北桃地區所轄醫院明日回歸現行探病機制後，住院病人的陪病者(含照顧服務員)仍以1名為原則；訪客探視(病)每日固定1個時段，且每名住院病人每次以至多2名訪客為原則，醫院得視情形調整。指揮中心並再次呼籲，民眾進入醫療機構應全程佩戴口罩，遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節，並於進出醫療機構時落實手部衛生；另請盡量避免不必要的陪病或探病，建議以視訊或電話方式替代實地探視，如需提供病人物品，建議可交付予醫院轉交；若仍有實地探視需要，應配合實聯制登記及院方相關管理措施。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。