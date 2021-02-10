軍武／打造重層嚇阻火力！盤點國軍抗中攻擊性武器

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由中科院研發「萬劍遙攻精準武器系統」，也就是俗稱的「萬劍彈」僅能掛載於空軍IDF經國號戰機上，萬劍彈最大射程約200公里，能夠經國號作戰半徑短的缺點，透過在敵方防空武器射程距離外發射，抵達目標上空後再散佈次彈頭，藉以達到癱瘓敵人機場等重要軍事、交通設施，功能與美軍的現役AGM-154聯合遙攻武器(JSOW)性能相同。台南空軍基地第一聯隊的43架經國戰機為首批改裝，能夠加掛萬劍彈的作戰聯隊。經國號戰機自澎湖機場掛載萬劍彈升空後，飛彈射程將可對中國大陸沿海重要軍事目標實施攻擊。

▲射程200公里的萬劍彈。（圖／記者呂炯昌攝）

▲雷霆2000多管火箭現役火箭彈最大射程45公里，（圖／軍聞社提供）