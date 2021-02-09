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高市圖藏有黃金屋　春節伴民眾「牛」轉乾坤

記者陳美嘉／高雄報導

2021-02-09 15:10:40｜2021-02-09 15:34:30

▲春節期間圖書館推出「新春主題書展」，展區有居家風水、居家清潔、盆栽擺飾、團圓年菜食譜等等年味十足的書籍。（圖／高市圖提供）
▲春節期間圖書館推出「新春主題書展」，展區有居家風水、居家清潔、盆栽擺飾、團圓年菜食譜等等年味十足的書籍。（圖／高市圖提供）

過年期間出遊走春，除了戶外景點，高雄市立圖書總館2月10日小年夜、2月12日初一至2月15日初四新年不打烊，也推出一系列「牛轉乾坤」活動，陪伴民眾度過美好的新年假期，包含獵書人闖關、新春主題書展、哞喜哞喜2021繪本書展、中、日、英語及閩南語多語故事時間等。

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高市圖復刻總館外型的「總館扭蛋機」，邀請民眾到館闖關扭蛋，小年夜以及初一至初五期間，讀者每日每卡借閱滿3冊，即可參加「獵書人闖關活動」，只要依據問題與線索在館中找尋答案，全數答對者即可獲得扭蛋機會換取精美好禮，每日限量200顆。另外，並加碼推出集字遊戲，集齊「高」、「雄」、「百logo」三字樣，就有機會把熱門桌遊、鬼滅之刃全套漫畫、Switch與健身環組等特大獎帶回家。

▲高雄市立圖書總館推出一系列「牛轉乾坤」活動，陪伴民眾度過美好的新年假期。（圖／高市圖提供）
▲高雄市立圖書總館推出一系列「牛轉乾坤」活動，陪伴民眾度過美好的新年假期。（圖／高市圖提供）
過年期間，圖書館3樓還有「新春主題書展」，展區有居家風水、居家清潔、盆栽擺飾、團圓年菜食譜等等年味十足的書籍，供民眾閱覽、借閱，還結合闖關活動。

國際繪本中心推出「2021哞喜哞喜」一系列主題活動，除了有繪本書展，展出各國不一樣的「牛」繪本，還有在展區設計猜字互動的小巧思，與小朋友玩起腦筋急轉彎。初一至初四更有期間限定的「哞喜哞喜2021！多語故事時間」，每日下午3點至4點以中文、日語、英語及閩南語在地下1樓國際繪本中心的愛心池，為大家帶來關於牛年與新年的好聽故事。

高市圖也提醒民眾，出入公共場合請落實個人衛生管理，正確配戴口罩，降低群聚感染風險，高市圖採取完善的防疫措施，進入圖書館前將由專人為民眾測量體溫，消毒清潔手部，並配合實名制作業。

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