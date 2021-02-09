下班＋返鄉！國道車潮估下午4時起湧現 國五恐塞到深夜
記者陳致宇／台北報導
2021-02-09 14:29:35｜2021-02-09 14:35:53
今（ 9 ）日是農曆春節前最後一個上班日，高公局預估今日國道車流量可達 105 百萬車公里，傍晚起國道將出現下班及返鄉車潮，尤其國五車流量已經逐漸增加，塞車的情況恐怕要到深夜才會紓解，另為疏導春節連假期間車流，高公局將於假期間針對尖峰時段實施高乘載管制措施，建議民眾可利用替代道路，或是搭乘公共運輸以節省旅行時間。
高公局表示，今日國道上午車流量略增，傍晚 4 時起下班及返鄉車潮將會湧現，預估國道全線車流量可達 105 百萬車公里，尤其國五上午起已開始出現車潮，下午南港系統到頭城路段預估會出現壅塞情況，恐怕要到深夜才會紓解；國一北上圓山至大華系統、南下楊梅至新竹系統、國三南下土城至關西，將會有車多情況。其他像是中部地區國一南下彰化系統至鹽埔系統、國三南下快官至霧峰、國六東向舊正至國姓，以及南部地區國一南下大灣至路竹、國十西向仁武至左營、東向仁武至燕巢系統等，午後也會出現車潮。高公局說，明日小年夜起至初三車潮會以南下為主，要開車潮建議可以 13 時以後出發；初三至初五，北向返回工作崗位的民眾，則可多利用上午12時前的時段上路，其中，初三、初四（ 14 日、 15 日）為北返尖峰日，預估於中午過後將出現長時段壅塞，國五及西部國道部分北向路段恐將壅塞至隔日凌晨始逐漸紓解，因此，建議北返民眾可延後至初五上午時段出發，避開車流過度集中時段。此外，為疏導春節連假期間車流，高公局規畫於初一至初三每日 6 至 12 時，實施國五南港系統交流道南向入口匝道高乘載管制。初三至初五每日 14 至 21 時，實施國五蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制，初三至初四每日 13 至 18 時，實施國一北向高雄端至湖口、國三北向九如至大溪入口匝道高乘載管制，建議民眾可利用替代道路，或是搭乘公共運輸以節省旅行時間。