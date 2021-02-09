名家論壇》蕭徐行／反中與難接地氣 少康中興的兩大挑戰
文/蕭徐行
2021-02-09 14:33:11
趙少康宣布復出政壇就像大地一聲雷，震撼著百年老黨也動蕩著國內政壇。但是，「少康有力可回天」嗎？國民黨過去一年為求生存，逐漸地連中心價值都拋棄了，這樣真的可以再受民眾信任，重返執政嗎？
趙少康語不驚人死不休，繼宣布參選黨主席後，又出言要參選2024年的總統一職。屢屢發出震撼之言，目的應該是為了抓住時勢臧否的話語權，然而一位年過70歲的政治人物，如何在未來三年中過五關斬六將，除了展現魄力與霸氣外，怎樣獲得反中思潮為主的年輕人青睞，才是能否否極泰來的關鍵主因。國民黨在去年遭逢的三連敗，整個黨不僅氣勢虛靡又像個「有體無魂」稻草人，沒人知道黨要往何處去。國民黨在轉型為在野黨的路上又始終不能抓緊社會的脈動，對於民眾的好惡反應總是慢半拍，實實在在的為民喉舌，根本原因就在黨始終不接地氣，忘了促進民眾生活福祉才是政黨存在或是未來圖謀大業的基本職責。趙少康願意跳下來承擔救黨圖存的艱鉅任務，但是「少康能夠中興嗎」？他要面對的不僅是百年老黨部接地氣的黨政結構，更要面對一個反中成為主流的台灣，年情人又不喜歡國民黨的劣勢行情下，如何演出逆轉勝，這才是政治金童人生最大的考驗。國民黨的最大挑戰就來自於兩岸政策的走向，亦即「九二共識」的存續與否。前年的香港反送中，民進黨刻意挑起反中情結，使得去年總統與立法委員大選，國民黨在大陸議題上完全無還手之力，加上美中對抗持續升溫，結果民眾反中情緒高漲，國民黨被認為是親共的政黨導致選舉中大敗，許多從政黨員害怕再被綠營抹紅，甚至對於九二共識避之唯恐不及；但是迴避了九二共識，大家也拿不出更好的又能讓中國大陸接受的說詞。這樣左右為難的窘境，讓民眾完全搞不清國民黨的大陸政策主張為何。台灣在國際社會得以生存的根本在於跟大陸保持友好和平的關係，現在卻因為民進黨的操弄，民眾不僅視反中才是台灣生存的主軸，兩岸只有走向分離才是永恆，導致兩岸連相互溝通了解都越來越難，這樣下去雙方的仇恨又會升高，最終導致衝突發生。國民黨來自大陸，扮演兩岸的橋樑本來就是國民黨的天責，國民黨不該憂讒畏譏，單純就為了選票放棄自己的中心價值，這樣不僅得不到選民的尊敬，更無法讓民眾信賴，屆時國民黨在兩岸會越來越邊緣化。其次，國民黨能否起死回生，拿回中央執政權，除了培養優秀的政治人才外，最重要的就是要能接地氣。國民黨要能夠真正接地氣，才能贏得民眾的信任，進而因為民眾的信任重新贏回執政的信賴感。國民黨長期使種對於民意反應慢半拍，對於一般民眾在乎的事物永遠毫無所感，這樣缺乏深耕就導致社運團體不認為國民黨是「自己人」，凡事不會找國民黨溝通協調，國民黨以往又只跟工商團體，扶輪社以及獅子會等等「資本家」往來，對於基層民心向背毫無概念。國民黨必須跟民意融合來吸收民氣以重新壯大自己，讓社會大眾不再與國民黨相隔閡，願意接受國民黨，當民眾信任國民黨時，國民黨才會有反敗為勝的機會。過了一年，國民黨承諾的黨務改革、組織改造以及兩岸政策新論述皆如空頭支票一般。為什麼七成的民眾反對萊豬，國民黨卻只能吸納小部分的民氣，得不到多數人民的支持呢？原因就在於國民黨沒有痛定思痛，認真改變，體察民意也忘了自己扮演融合兩岸的天職，在民眾心目中，這個百年老黨已經不再有任何吸引力。趙少康要重振國民黨就要認清本質問題就是黨的中心思想丟掉了，不先把政黨的核心價值找回來，只是一味地追逐選票，誰來當主席都無法重振聲勢，再造江山的。●作者：蕭徐行／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com