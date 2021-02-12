走春也能逛超市 春節限定日本快閃美食這裡吃
記者黃仁杰／台北報導
2021-02-12 20:00:00
過年出門走春，許多人一想到塞車和人山人海都選擇在家過年，不過過年期間百貨業者也不放過商機，推出超商限定活動，更邀請日本職人現場製作傳統美食，搭配限定快閃品牌，預計在年節檔期再次衝高消費力。
微風超市從大年初一當天，在本店、南京店、南山旗艦店同步登場年節限定活動，，「金牛迎春福氣到」消費滿額要送給顧客新春好運禮。微風廣場本店，大年初一到初五推出超市超人氣「甘緣棒」及「小魚」實演秀。微風南山旗艦店則再度邀請超人氣日本百年仙貝職人「鈴木健一」過年期間駐店現場製作實演，南山旗艦店更匯集百貨獨家店中店新櫃，推出新春四喜優惠。微風廣場本店，過年大年初一到初五端上超人氣的「甘緣棒」及「小魚」製作實演，手工現炒的「甘緣棒」是微風超市的人氣商品，「甘緣棒」採用來自鹿兒島的地瓜棒，現場以法國蜂蜜與糖拌炒，裹上糖衣，冰凍也很好吃，是許多女孩們的最愛，「甘緣棒」是品嚐後會有好人緣因而得名，在新春期間特舉辦展演活動，要為大家贏得整年的好人緣。微風南山旗艦店5日起一路到20日，再度邀請重量級、超人氣日本百年仙貝職人鈴木健一過年期間駐點南山旗艦店實演，資歷超過50年的第三代正宗職人鈴木健一，連續5年與台灣消費者約定再度來台，以「匠之精神」、堅持高品質原料及現場製作方式，讓粉絲的新春期間有美味煎餅可以與家人分享。另外，南山旗艦店集合四家店中店新櫃「林記海南雞飯」、「T.ME Café」、「潤燕窩」以及「赤雞雞排」在春節期間聯手推多項優惠，邀請民眾走春逛百貨。