獨立研究者：美中兩強角力　台灣該做的不是「選邊站」

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周世瑀從美國這次總統大選看台灣未來局勢發展，她指出，美國這次大選發生的情形，其實在中美洲、非洲經常發生，也就是美國過去用來對付其他國家的方法，這次竟然在美國本土重現。周世瑀表示，當一個國家的政府，不再繼續受美國支配的時候，美國在冷戰時期就會發動政變，至於在冷戰時期後的做法，改為譴責該地的政府，其選舉結果不合法、不予承認，例如過去美國在委內瑞拉，就曾說委國政府是舞弊選舉出來的。這次美國總統拜登贏了700多萬張普選票，選舉結果可說是一面倒，但美國卻在1月6日爆發數千人闖進國會的暴動事件。周世瑀指出，美國自己的智庫也有研究，表示在美國會暴動事件後，全世界看美國的角度已經不一樣，以前還會敬畏美國，至少是個老牌的民主國家，但現在大家看到的，卻是一個在敗選後，可以不承認人民投票選舉結果的國家。周世瑀分析，美國在2000年的總統選舉也曾發生過一次，當時高爾贏得佛州的普選票，照理講，當時佛州的選舉人票應該都是他的，佛州也是那次選舉的關鍵州，足以影響總統大選最後結果，但是美軍在選舉投票日後傳出灌票爭議，把郵戳在投票日後加蓋的「無效票」，都認定算進有效票，影響票數大約數千票，導致結果扭轉，引發爭議。周世瑀舉例，試想，如果在1月6日美國國會動亂時，闖入與抗議的不是現在的川粉，而是「黑人的命也是命」，是一群非洲裔的人權提倡者，美國警察會不會對他們動用真槍實彈？大肆鎮壓？為何川粉在闖入國畫大廈之前，美國情治單位已經獲得情報，為何沒有進一步的作為？都顯示美國現在的民主政治，出現遭人質疑的現象。由此來看美中台關係的一些啟示，美國國會動亂顯示美國境內的貧富差距越來越大，各種矛盾加深，美國資產階級的統治已經無法如過去般服眾，不管是民主黨執政，共和黨執政，都是「資產階級」在執政，無力解決社會分配不均的矛盾與衝突，最後就會訴諸成種族主義的對抗，或是法西斯主義（極右派國家威權主義）來鞏固執政權，這在世界各國都有可能發生。對於台灣來說，周世瑀表示，台灣在大國的角力中，注定會成為棋子或犧牲品，因為台灣大多數民眾對於和平的定義，幾乎仍是「中共不要過來打我」，因此願意為這種和平的定義付出任何代價，甚至願意去支持川普。周世瑀說，但從歐洲民眾的眼中來看，他們認為川普就是法西斯主義者，即使歐洲不喜歡拜登，也因為川普的關係，願意支持拜登，這是兩害相權取其輕的關係。但台灣民眾恰好相反，因為台灣民眾對於和平的定義不一樣，「敵人的敵人，就是朋友」，如果台灣對於美中台的定義只是這樣，注定會在大國的角力下成為棋子。周世瑀不歸納結論，留給大家思考空間，她指出，資產主義下的大國，想的都是「資產階級」自身的利益，如果大國與大國之間發生衝突，一旦爆發戰爭，戰火絕對不會發生在自己的領土上。如果美中兩國未來發生衝突，台灣、濟州島、琉球、南海，都是未來最可能發生軍事衝突的地方。台灣在大國角力下，有可能會首先犧牲，因為台灣在「選邊」這件事情上，歷任政府都是親美的。周世瑀說，如果因為中共的威脅，台灣不惜去擁抱另一個強權，但如果強權和強權可能爆發衝突，台灣該做的事情，不該是「選邊站」。