指揮中心公布我國疫苗採購時程！陳時中澄清去年兩大爭議
記者賴志昶／台北報導
2021-02-09 14:43:19｜2021-02-09 14:49:55
針對外界最關注的疫苗取得問題，指揮中心指揮官陳時中今（9）表示，國內去年3月即下設疫苗小組，期間曾與東洋、雅各臣接洽，但上述兩者都因沒有合議而沒有繼續會談，但沒有因為雅各臣而東洋協商破局等事。
陳時中指出，國內疫苗取得主要分為三大策略，一是向廠商購買，其中以多重投資、分路並行的方式；第二是國際投資，例如餐與WHO、GAVI、CEPI等機構主導的COVAX機制；另外，也有國內自製部分，也就是由國內廠商自營研發與製造。陳時中表示，指揮中心2020年3月就在研發組下設疫苗小組，進行研究資料蒐集；同年6月開始與多家國外廠商個別洽談，7月開始培植國內疫苗場，並提供疫苗研發補助金，8月正式成立疫苗採購小組，並於9月與COVAX簽約約476萬劑的疫苗，後於10月與AZ疫苗簽約約1千萬劑疫苗，11月選擇COVAX是初的3支疫苗（AZ、Prizer/BNT、Sanofi/GSK），12月有條件准許我國藥廠的高端疫苗第二期臨床試驗，並於今年1月有條件准許我國藥廠聯亞疫苗第二期臨床試驗，最後於今年2月獲COVAX通知我國獲配AZ疫苗。陳時中強調，我國談判疫苗採購時，需考量三大條件，第一個要蒐集相關訊息 做為候選疫苗，也就是要疫苗能進入臨床試驗二三期，並具足夠科學文獻支持者；第二是能夠直接與疫苗原廠或據原廠授權的代理商洽談；最後，如果具備以上二項，則進入實質洽談，進行包含供應劑量、價格與交貨時程等討論。至於去年疫苗採購的兩大爭議，陳時中澄清，首先是東洋方面，是去年9月11日開始洽談，但在授權文件期限內多次商討皆無法談成合議，最後於11月3日停止談判；第二是去年9月18日開始與雅各臣接洽，但因他們無授權文件，於10月26日無法繼續洽談；至於外傳因為與雅各臣接洽而東洋協商破局，事實上雅各臣是先結束，所以沒有此事情。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。