任綠北市黨部主委面對罷免潮 吳怡農：全力把好公職留下
記者劉育辰／台北報導
2021-02-09 14:45:16
民進黨台北市黨部主委今（9）日舉行交接儀式。身為新任台北市黨部主委的吳怡農，面對未來接連的罷免潮及2022年地方選舉，吳怡農強調會全力以赴，做台北市黨公職的後盾，並推出最優秀的公職候選人團隊，為台北市民努力。
吳怡農在交接典禮後接受媒體訪問時表示，台北市黨部會盡全力地成為民進黨籍公職人員的後盾。明年初選跟提名的作業，也一定會盡全力來做，因為這是市黨部的最基本的工作。面對派系間的協調，吳怡農強調，中間會有許多溝通、討論、對話的過程，但是黨內目標是一致的，就是為台北市推出最優質、最好的候選人團隊，只要記得這個共同目標，相信明年的問題不會是太大的困難。不過吳怡農也說，這是明年的事，今年有今年的挑戰；第一個是要把市黨部的工作做好、第二是要把優質的公職人員留在立法院、留在市議會，同時呼籲呼籲破壞民主品質的活動應該適可而止。民進黨副秘書長林飛帆也強調，現在罷免持續被當成報復的政治動員工具，這樣的作為應該停止，讓好的國會議員、公職，持續在體制內為民眾服務，這是民進黨的價值，相信無論是民進黨立委吳思瑤，或是基進黨立委陳柏惟，民進黨都會盡可能協助他們，讓好的人繼續留在國會。