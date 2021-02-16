修憲委員會啟動 游錫堃：18歲公民權過了算及格
記者吳承翰／台北報導
2021-02-16 14:00:00｜2021-02-16 14:13:59
本屆立法院於2020年9月成立修憲委員會，但因上會期萊豬爭議及審查年度預算，導致修憲委員會尚未正式運作。立法院長游錫堃表示，本會期在修憲議題上會有更多討論，目前已收到43項提案，其中有17案有關18歲公民權，他期許「若18歲公民權通過，那修憲就有60分」。
本（第10）屆立法院開始，公民權下修至18歲的討論聲音越來越大，蔡英文總統在去年5月20日第二任就職演說也表達修憲的必要性，立法院9月成立修憲委員會，依政黨比例分配給民進黨22席、國民黨14席、民眾黨2席、時代力量1席。雖然下修公民權至18歲是政壇共識，如何讓人民有感、願意出門投票才是挑戰，根據憲法規定，即便修憲案出得了立法院，在公民複決這關仍有965萬同意票的門檻，比蔡英文在2020總統大選獲得的817萬票還多。目前立法院各黨派都希望，修憲的公民複決能趕在明年底的地方人員公職選舉一起投票，按照時程，修憲案要在明年5月（投票前半年）送出立法院，等於朝野立委們只剩下約1年多的時間討論，立法院長游錫堃受訪時表示，其實1年多已經足夠朝野立委討論提案，但問題仍在公民複決門檻太高，「其實很多人都覺得不樂觀。」游錫堃表示，修憲委員會已收到43項提案，其中高達17案有關18歲公民權，然公民複決門檻高，其實各界都不太樂觀，，若「18歲公民權」通過，修憲就有60分，若再加上通過廢考監、修憲門檻下降等案通過，才能更加分。根據憲法增修條文第12條等相關規定，修憲須經立法院立委1/4的提議，3/4的出席，及出席委員3/4的決議，提出憲法修正案，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額的半數，即通過。