迎向榮景　中鋼經營團隊春節前夕拜年活動

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中鋼公司董事長翁朝棟，由總經理王錫欽、執行副總經理黃建智，及各經理部門主管陪同下，到各工廠現場、各辦公室、工會辦公室及總部大樓各子公司辦公室逐一向員工拜年。翁朝棟希望同仁們利用年假期間好好與家人歡聚，儲好能量，蓄積高昂的士氣，並感謝輪班同仁犧牲春節假期，堅守工作崗位，亦期勉同仁在年假期間落實工安環保及防疫工作。翁朝棟表示，每年春節前夕的拜年活動，首站一定安排小港廠區，主要告訴同仁不能忘記小港廠區是中鋼的生產基地，也是中鋼的根，他說，去(109)年到現場拜年時，公司108年營運遭逢104年以來最低的情況，本以為可在新冠病毒疫情獲得控制的前提下，於109年大幅好轉，但新冠病毒疫情於3月引發崩盤，對全球經濟與鋼鐵市場產生嚴重衝擊，中鋼靠著經營團隊與同仁的同心協力，終於11月一舉弭平前10月的累計虧損困境，並於12月達成合併稅前淨利27.68億元的全年獲利目標。翁朝棟並以視訊方式，向派任海外服務的中鋼越南、中鋼印度、中鋼馬來西亞及大陸地區同仁拜年，對於因為新冠病毒疫情影響而無法返國休假的同仁及其眷屬，致上最崇高的謝意，他除瞭解派駐當地疫情發展、防疫措施、物資、生活起居及身心健康，並詢問母公司可以協助支援的地方，共同度過難關。