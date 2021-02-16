防疫一條心！高雄市交通局落實公共運輸防疫工作
記者黃守作／高雄報導
2021-02-16 09:00:00｜2021-02-16 09:30:42
高雄市政府交通局於新年連假期間，全面督導公共運輸業者落實執行運具防疫清潔消毒作業，以提供民眾安全的公共運輸環境，落實公共運輸防疫工作。
高雄市政府交通局局長張淑娟表示，新年連假期間，將派員到市區公車場站、高鐵左營站計程車招呼站等場站，督導公共運輸業者落實執行運具防疫清潔消毒作業，以提供市民安全的公共運輸環境。張淑娟說，高雄市的公共運具出車前後都會進行消毒等防疫工作，相關工作人員也都落實量體溫的自我健康管理，民眾可以安心搭乘高雄市公共運輸。張淑娟指出，為維護民眾健康，落實防疫工作，高雄市公共運輸系統，包含公車、捷運、輕軌、計程車、輪船，將持續進行防疫工作，並利用公共運輸各種宣傳管道，含公車內站播、車頭LED燈、公車動態、捷運車站跑馬燈及廣播，提醒民眾配合中央防疫規定，戴口罩、勤洗手，如有發燒咳嗽等不適狀況應儘速就醫，做好個人衛生防護。張淑娟進一步指出，該局為加強防疫，規範公共運輸駕駛長與第一線服務人員執勤前必須量體溫，並於執勤期間配戴口罩，各項公共運輸工具出車前及返回場站後，在民眾時常碰觸地方（驗票機、閘門、電扶梯、座椅、扶手、拉桿）加強消毒清潔作業，而旅客未戴口罩者或體溫超過規定經檢疫人員確認後，禁止搭乘公共運具，以維安全。