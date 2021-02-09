惡劣！殺害無辜女「配陰婚」牟暴利 中國嚴懲走樣陋習
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-02-09 15:12:19
中國地大物博，許多地區都還保有以現代社會看來相當不可思議的習俗，雖然大多仍應予以尊重，但若有違人性及善良風俗，則應嚴加制止。中國陝西有一名馬姓男子，幾年前為了賺錢，竟想到誘拐有智能或精神問題的女子，將其殺害後出售遺體，供人配冥婚以牟利，恐怖惡行讓他在昨(8日)被正式處決，當局希望藉此達到威懾效果，讓罪行不再發生。
根據中共中央政法委微信公眾號《長安劍》今(9日)貼文，故意殺人犯馬崇華，8日於甘肅省慶陽市中級人民法院被執行死刑，因他曾兩度利用陝北一帶的「冥婚」習俗，拐殺有智能或精神問題的女子圖利，不論從動機或手段來看，都著實駭人聽聞。雖然在2021年的今天，冥婚一事看似已越來越少，但《長安劍》指出，山西、陜西、甘肅、河北、河南、山東的某些農村，冥婚甚至衍生出了相關的「利益產業鏈」，實為現代文明社會的一大恥辱。在冰冷的經濟利益驅使下，仍有人專門從事對女屍的盜掘、有人自封「鬼媒人」、有人不惜跨省倒賣屍體，也有人就跟馬姓男子一樣，把殘忍的目光投向了仍在世的活人，在供給與需求的秘密交易下，冥婚產業甚至出現了通「屍」膨脹-15萬元人民幣（約60萬元新台幣）以下，連根骨頭都買不到。該文痛批，冥婚是對女性的最後一次物化，呼籲別再披著「傳統」的遮羞布，行封建迷信、壓榨女性之實，而是應落實對性別觀念的糾正、肅清封建餘毒、對科學知識的普及，同時嚴格執行相關法律，才能為相關犯罪劃下底線和紅線，起到立竿見影的效果。