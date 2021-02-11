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影／在賴神頭上動刀！理髮師分享「清德頭」零失敗重點

記者劉育辰／綜合報導

2021-02-11 20:00:00

賴清德
▲副總統賴清德的理髮師分享「清德頭」零失敗重點，讓賴清德好害羞。（圖／總統府提供）
走進台南南區的「小鬍子理髮廳」，雖沒有現代沙龍的花俏的裝飾與豪華的設備，但手藝卻一點都不輸人，而且理髮廳老闆還是全台唯一敢在副總統賴清德動刀的人！這間理髮廳的師父李全福已經為賴清德打理頭髮30載，現在開始交給二代李秉樺；在邊為賴清德剪髮的同時，李秉樺也分享了「零失敗清德頭」重點與民眾分享。
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仔細檢視著客人的頭型與髮質，小鬍子理髮廳的二代李秉樺分享道：「清德頭要零失敗最重要的重點，就是人要帥！」讓賴清德好害羞。李秉樺接著說，賴清德的髮質屬於軟髮，所以盡量要照著髮流去剪，剪完造型會比較自然。
李全福表示，賴清德剛來的時候，還是成大的醫師，在附近借了一個地方設國大代表服務處，就常到他這邊剪頭髮，當初他跟賴清德說：「我來幫你的頭髮改變個造型」，於是出現了所謂的「清德頭」。有些客人來，還會指定要剪清德頭，即便老闆苦勸「頭型就不同」，客人依舊堅持，李福全也只好成全，讓客人開心。
賴清德說，30年前來這裡剪頭髮，當初老闆李全福幫他設計了這個「清德頭」，髮型也很好整理，洗完頭只要用吹風機吹乾就好了，也不必特去造型、整理，所以一剪就是30年。
不過，30年如一日，有人建議賴清德是不是該換個髮型了？賴清德指出，他髮旋的位置，不適合其他髮型，中分的清德頭還是比較適合，加上已經習慣這個髮型，也沒想過改其他的髮型。
髮質好的賴清德有沒有什麼護髮之道？賴清德笑著說：「其實我每天洗澡的時候都會洗頭髮，洗完頭髮就吹一吹這樣而已，沒有特別去做照顧。」
 
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