NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

重現台南人一甲子的回憶！戲院「戎館」復刻再現

The China Post/綜合報導

2021-02-17 12:03:00

戎館
▲戎館 (圖|IG網友@meg1013/@emily102611提供)
The China Post報導，全台歷史最悠久的都市—台南，又多了一個值得人們細細品味的懷舊文青景點了！坐落在熱鬧的國華街附近，戎館擬仿1930年代的繁景，古都風華再現。
我是廣告 請繼續往下閱讀
建造於1934年的戎館為日治時期台南的四大戲院。「戎」字代表「戎神(惠比壽神)」，是日本傳統七福神之一，能夠保佑漁業豐收、財富滿貫。
戎館於1945年光復後改名為「赤崁戲院」，直到1961年才息影，伴隨台南人一起度過半世紀的時光。在黑橋牌斥資近3000萬台幣、花費兩年時間重建，終於讓戎館在2021年年初風光再現！在保有舊時建築格局，融合新舊建築手法，為古建築重新賦予新生命，期盼戎館能再度為古都注入新能量。
▲@sam_lin_tainan
▲戎館 (圖|IG網友@sam_lin_tainan提供)
 
大門入口的復古售票亭復刻出當年戎館的風貌，而館內部也延續當年的規劃，一樓維持商場形式，現在更是許多知名品牌進駐；二樓則仿照小型電影院設計，可舉行藝文活動。
喜歡懷舊復古風的朋友們，千萬別錯過戎館了，在這裡，您可盡情享用美食，並同時沐浴在1930年代的璀璨風華中！
▲@yu_ting0528
▲戎館 (圖|IG網友@yu_ting0528提供)
 
地址｜台南市中西區中正路220號
關鍵字

NOW民調中心

您最愛哪位本土劇女星？

您最愛哪位本土劇女星？

繼續作答
2021賀歲片來勢洶洶，您對哪一部最有興趣？

2021賀歲片來勢洶洶，您對哪一部最有興趣？

繼續作答
吉卜力的動畫電影中，您覺得哪個角色最有魅力？

吉卜力的動畫電影中，您覺得哪個角色最有魅力？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

想到要上班就頭痛、腹痛又焦慮？您也有「收假症候群」嗎？

不會
65.38%34.62%
2021-02-15-2021-02-21
即時
推薦閱讀