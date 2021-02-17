重現台南人一甲子的回憶！戲院「戎館」復刻再現
The China Post/綜合報導
2021-02-17 12:03:00
The China Post報導，全台歷史最悠久的都市—台南，又多了一個值得人們細細品味的懷舊文青景點了！坐落在熱鬧的國華街附近，戎館擬仿1930年代的繁景，古都風華再現。
建造於1934年的戎館為日治時期台南的四大戲院。「戎」字代表「戎神(惠比壽神)」，是日本傳統七福神之一，能夠保佑漁業豐收、財富滿貫。戎館於1945年光復後改名為「赤崁戲院」，直到1961年才息影，伴隨台南人一起度過半世紀的時光。在黑橋牌斥資近3000萬台幣、花費兩年時間重建，終於讓戎館在2021年年初風光再現！在保有舊時建築格局，融合新舊建築手法，為古建築重新賦予新生命，期盼戎館能再度為古都注入新能量。 大門入口的復古售票亭復刻出當年戎館的風貌，而館內部也延續當年的規劃，一樓維持商場形式，現在更是許多知名品牌進駐；二樓則仿照小型電影院設計，可舉行藝文活動。喜歡懷舊復古風的朋友們，千萬別錯過戎館了，在這裡，您可盡情享用美食，並同時沐浴在1930年代的璀璨風華中！ 地址｜台南市中西區中正路220號