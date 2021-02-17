重現台南人一甲子的回憶！戲院「戎館」復刻再現

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在黑橋牌斥資近3000萬台幣、花費兩年時間重建，終於讓戎館在2021年年初風光再現！在保有舊時建築格局，融合新舊建築手法，為古建築重新賦予新生命，期盼戎館能再度為古都注入新能量。

▲戎館 (圖|IG網友@sam_lin_tainan提供)

大門入口的復古售票亭復刻出當年戎館的風貌，而館內部也延續當年的規劃，一樓維持商場形式，現在更是許多知名品牌進駐；二樓則仿照小型電影院設計，可舉行藝文活動。

喜歡懷舊復古風的朋友們，千萬別錯過戎館了，在這裡，您可盡情享用美食，並同時沐浴在1930年代的璀璨風華中！