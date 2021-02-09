美F35模擬戰「40比0」完勝 中媒：殲20只有一種情況能贏
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-02-09 15:34:44
美軍的F-35隱形戰機2017年在全球規模最大、強度最高紅旗軍演（Red Flag）模擬中，F-35以隱匿性、強大的感測能力以及出色的戰力，在模擬戰中以40:0的紀錄完勝，成為現代新型高強度戰爭中的得勝指標。中國軍武自媒體將F-35與殲-20做比較，認為殲-20或許不是對手，但仍然有一些勝率。
中國軍武自媒體《東海大平原》在騰訊社交平台「企鵝號」上發文，分析F-35在防空攔截作戰中，先是確保自己不會被敵方擊落，之後在突防攻勢作戰中，又創造了40：0的變態紀錄，這似乎在驗證F-35就是名符其實的強者。《東海大平原》認為，F-35的強大之處在於強大的軟體資訊整合力，配上基礎設備做到了自動化與智慧化的結合。不僅僅是預測能力很強，實際戰鬥能力也很可怕，最主要的是它極大的減輕了飛官的負擔。報導續指，F-35無疑打響了在全球的名聲，如此以達到美國的目的，外界甚至認為中國殲-20都不是對手。但F-35的預測能力高度依賴戰場環境的單純性，若讓戰場環境變得異常複雜，F-35的控場能力就會大打折扣，也就是必須加強電子戰與戰場偽裝的能力。《東海大平原》認為，若是把預先擊落預警機，F-35想要隱形也很難，所以，殲-20根本無懼F-35，更何況美國目前F-35的數量也沒有很多，中國不僅要在質量上戰勝對手，在數量上也不能放過。