比爾蓋茲預言人類未來的兩大災難 將比新冠肺炎死更多人
國際中心陳問荷/綜合報導
2021-02-11 14:00:00
微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）2015 年曾預言將出現瘟疫，結果2020年爆發新冠肺炎疫情；日前他接受Youtube頻道Veritasium訪問，再次預言在新冠肺炎疫情以後，人類將面臨兩項更大的危機。
主持人穆勒（Derek Muller）提問比爾蓋茲，未來人類可能面臨怎樣的巨大威脅？影片中比爾蓋茲提出兩項，分別是「氣候變遷危機」和「生物恐怖主義（Bio-terrorism）」，其帶來的影響可能比新冠肺炎更劇烈。每一年氣候變遷造成的災害奪走越來越多人的性命，到了2100年時，氣候變遷造成人類死亡的可能性將增加五倍。另外則是人們不願多提的生物恐怖主義，「與自然界發現的病毒不同，這說明人類未來可能面臨人造病毒被惡意散播的威脅，可能造成比新冠肺炎目前更嚴重的後果」，也大幅提升人類需投入的防範和治療成本；人類和其他物種間的互動都會增加感染病毒的可能性，面對未來的威脅，我們只能做更多準備來因應。所幸目前看起來，比起前幾個世紀流行、致死率高達30%的天花（smallpox），新冠肺炎致死率並不是相當高。2015年比爾蓋茲曾在TED演講上表示，「未來若有任何東西能奪走上千萬人的性命，那不會是戰爭、不會是彈藥，而是一隻傳染力極強的細菌」，這項預言在2020年新冠肺炎病毒出現時成真；而2018年8月他並表示，在疫苗量產之後，新冠肺炎疫情有望在2021年底前結束。這支影片上傳至今已吸引200萬以上的瀏覽次數，並有大批網友留言朝聖。
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