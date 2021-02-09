鼠年封關台幣收平盤28.39元 全年升值1.616元、升幅5.7%
記者顏真真/台北報導
2021-02-09 16:36:53
農曆鼠年台北匯市最後一個交易日，新台幣兌美元今（9）日以28.39元平盤封關，台北外匯經紀公司成交量僅4.86億美元。不過，全年來看，金鼠年新台幣從30.006元升值至28.39元，全年強升了1.616元，升幅達5.69%。展望金牛年，匯銀人士認為由於台灣出口表現太大，廠商手中還有大把外匯需轉成新台幣，預料春節過後這些拋匯賣壓仍會出籠，只是年後也有資金回籠壓力，預期可抵 新台幣的升值壓力。
今日是台北匯市封關日，亞洲主要貨幣兌美元走揚，其中韓元兌美元收升在1116.6韓元兌1美元，日圓也升值，目前在104.83日圓兌1美元，而人民幣兌美元中間價亦升值了145基點，來到6.4533價位，而離岸人民幣則稍偏弱在6.4426震盪。至於新台幣匯率表現，雖然是農曆鼠年封關日，今日早盤新台幣兌美元以28.20元、升值1.9角開出後，隨即仍升破28元大關，並一度來到27.97元、強升4.2角，終場則在央行調節下，拉回28字頭，收平盤在28.39元。雖然鼠年封關收平盤，但就金鼠年全年新台幣匯率表現來看，新台幣兌美元大幅升值了1.616元，從2020年1月22日農曆豬年封關收盤價30.006元，一路升值到今日鼠年封關收盤價28.39元，升幅達5.69%。展望金牛年，匯銀人士認為未見大型出口商拋匯，顯示廠商認同央行同舟共濟的號召，不要讓央行孤單阻升，但台灣出口表現實在太好了，廠商手中還是有大把外匯需要轉成新台幣，以免造成更多匯損，預料春節過後這些拋匯賣壓將會出籠，只是年後也有資金回籠，買賣之間應可互相抵消新台幣的升值壓力。