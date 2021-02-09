立百病毒有四大恐慌特性！陳時中稱「社區感染風險仍低」
記者賴志昶／台北報導
2021-02-09 15:44:06
總統蔡英文今（9）日在府內召開國安高層會上，特別針對新型立百病毒進行討論。對此，衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今也表示，該病毒的高致死率等特性，確實會造成民心緊張，但事實上立百的傳播方式是接觸傳染傳染，造成社區感染的風險較有限。
陳時中指出，立百病毒有幾個讓民眾恐慌的特性，第一個是它的自然宿主是蝙蝠，由於不管SARS或COVID-19的原宿主由蝙蝠，所以會造成民眾擔憂；第二是該病毒會人傳人，所以特別引起注意；第三個則是有40至70％的高致死率，因此各容易造成民眾憂心；最後，該病毒目前沒有解藥，也沒有疫苗，「這四個講出來大家就好可怕」。不過，陳時中說，日前針對該病毒，衛福部有與農委會及專家開會討論，最終結論是該病毒大流行的風險目前仍低，不過大眾仍須因應這種新型態的疾病，注意自身衛生健康。為何風險仍低呢？陳時中解釋，首先是該病毒宿主是蝙蝠，而蝙蝠不會飛太遠，與候鳥傳播的禽流感相比風險較低；第二是該病毒可能會傳給豬、馬、羊、狗、貓等動物，其中主要傳染是豬，但我國近年來在非洲豬瘟的管制上，做得相當完全，再加上我國養豬場對於環境與進出人員得控制力較強，能有效降低病毒經由動物傳給人的風險。陳時中補充，該病毒造成的致死率高，因此不會像無症狀患者那樣「趴趴走」，再來是會有症狀是發燒，這點在機場的發燒站上就能隔絕掉；最後最重要的是，它是體液或接觸傳染，並不會經由口沫傳染，所以最重要的就是民眾自身衛生做好，就能大大降低它的危險性。陳時中強調，該病毒由於高致死率等特性，對民心的衝擊很大，但對社區傳播風險相對的低；過去人畜共通的疾病就有200多樣，再加上政府近年對COVID-19的因應，因此對疫情都有監測措施，但人民最基本的衛生生活也是最需注意的事情。