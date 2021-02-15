藍營青年從政　連勝文派出文武雙全「滇緬軍後裔」錢震宇

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錢震宇是淡江大學大眾傳播研究所碩士，目前是青年發展基金會副執行長，也是連勝文辦公室發言人，空檔之餘還在世新大學口語傳播學系兼課。他過去的經歷是朱立倫全國競選總部媒體顧問，更早之前擔任過報社記者，主跑政治。談到為何想要參選？錢震宇表示，他從媒體轉戰政治幕僚，目睹過許多政治問題，但國民黨始終沒有提出有效的論述，甚至無法制衡民進黨的主張，他也發現國民黨欠缺與民間力量結合，這次他出來參選，希望帶動國民黨的年輕化。特別的是錢震宇的出身，他的爺爺錢禎祥，是雲南省石屏縣少數民族瓦璋哈尼族土司，故鄉淪陷前，因抗匪支援國民黨部，39年逃離家鄉，加入李彌將軍滇緬游擊部隊，官授上校，43年回台，曾任花蓮步兵團長等職，48年退役至新竹台肥五廠員工黨部直至退休。錢震宇的爺爺一生忠黨愛國，拒絕投匪，大陸危急時，不惜捐錢捐地，支援國軍，來台後一生未再踏上故土一天，或許就是爺爺這身傲骨與愛國情操，讓錢震宇更加堅定捍衛國民黨和中華民國，願意出來從政。錢震宇表示，2014年他曾幫連勝文選舉，過去擔任記者的工作，只是負責把對方問倒，但他現在認為，能夠解決問題，是更重要的一件事。錢震宇自己有兩個小孩，他有感政府的幫助太少，政策上幾乎沒有幫雙薪家庭著想，如果未來當選市議員，將會在教育、青年創業兩大項目上著力，相信未來可以幫助更多年輕人。從媒體領域轉戰政壇的錢震宇，是連勝文陣營派出的第一位參選者；至於連勝文本人是否願意投入國民黨主席選舉，目前還在審慎聽取各方意見。