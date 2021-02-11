疫情下航空業工作每天心驚驚 空姐轉行美容闖出一片天
The China Post/綜合報導
2021-02-11 12:30:00
The China Post報導，去年初，全球陷入疫情恐慌，首當其衝的行業莫過於航空業；在這樣的背景下，空服員尤其辛苦，必須站在第一線與乘客接觸，同時還須遵守許多防疫規定，自由受到相當的限制。曾服役於長榮航空，分別擔任副座艙長、空服員的Tillie Tseng、Abby Chen特別接受The China Post專訪，談論疫情初期待在航空業面臨的困難、以及轉職美容業的心路歷程。
曾擔任副座艙長的Tillie待在長榮長達7年，她於去年2月離職，那時正值全球新冠肺炎爆發初期。 談到去年初，她表示自己算是相當幸運，僅遇到1個月左右的疫情期，回想那時，每天都心驚膽戰，與乘客、同事合作依照規定度過每次執勤。 「在外站時，因為我們都習慣性戴上口罩，而當時歐美國家的人並沒有這種習慣，因此時常被投以奇怪異樣的眼光。」Tillie說道。 回想當下的心情， Tillie表示，雖然公司有保護組員的配套措施，然「自己每天上班接觸人群比誰都害怕，每天都很緊張。」 早就預計在去年初退役的Tillie分享道，放下空服員光環對她來說相較輕鬆，畢竟過去在公司壓力不小，必須注意機上突發狀況、同艙學妹、以及自己的工作表現，對身心各層面都是挑戰。 離職後，Tillie抱著好奇心毅然決然投入美容行業，加入曾經長榮的夥伴Abby Chen開設的工作室「 Ciao.俏」。 從來沒有美容經驗的她，憑著一股熱忱，努力學習，經過一年多的淬鍊，對於紋綉技巧漸漸上手。 「每次幫顧客變漂亮聽到他們開心的評語也挺有成就感的。」Tillie笑著說。 問及在疫情爆發下，美容業是否同樣面臨衝擊，成立 Ciao.俏工作室的Abby Chen分享道，疫情剛爆發時有些已預約的客人延期、預約量也沒有往常這麼踴躍、這樣的情形大約2-3個月後就趨於穩定。 回想起2018年剛創業，Abby表示，那時的她在北京擔任董事長助理三年，由於還是喜歡台灣環境，決定放棄高薪工作，回到台灣開設工作室。 「覺得紋綉眉毛是值得投入的技術，就立刻跟當時幫我霧眉的老師報名上課，」Abby說道，後來她將作品分享在社群上，也漸漸打開知名度，開始有顧客主動詢問價格。 「就此開啟了我的創業之路，也決定離開北京的工作。」Abby侃侃說道，當時也不知道未來收入是否穩定，但有時人生改變就在決定的那一刻。 「創業的第一個月我每天扛著工具箱到府服務，第二個月我就開了CIAO·俏工作室。」兩位曾一齊在航空業服務的同事，一位離職後在北京闖蕩三年再決定回台開業，而另一位面對疫情挑戰，離開長榮，也投入同事開啟的美容事業。面臨疫情恐慌，是危機，同時也是新的轉機！