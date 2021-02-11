疫情下航空業工作每天心驚驚　空姐轉行美容闖出一片天

The China Post

報導，去年初，全球陷入疫情恐慌，首當其衝的行業莫過於航空業；在這樣的背景下，空服員尤其辛苦，必須站在第一線與乘客接觸，同時還須遵守許多防疫規定，自由受到相當的限制。曾服役於長榮航空，分別擔任副座艙長、空服員的Tillie Tseng、Abby Chen特別接受The China Post專訪，談論疫情初期待在航空業面臨的困難、以及轉職美容業的心路歷程。

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「在外站時，因為我們都習慣性戴上口罩，而當時歐美國家的人並沒有這種習慣，因此時常被投以奇怪異樣的眼光。」Tillie說道。

▲Tillie Tseng和Abby Chen曾一起在長榮航空工作，擔任空服員。(圖|Abby Chen/Tillie Tseng提供)

▲Tillie Tseng (左) 和Abby Chen於工作室合影

回想起2018年剛創業，Abby表示，那時的她在北京擔任董事長助理三年，由於還是喜歡台灣環境，決定放棄高薪工作，回到台灣開設工作室。

「覺得紋綉眉毛是值得投入的技術，就立刻跟當時幫我霧眉的老師報名上課，」Abby說道，後來她將作品分享在社群上，也漸漸打開知名度，開始有顧客主動詢問價格。

▲離職後，Tillie抱著好奇心毅然決然投入美容行業，加入曾經長榮的夥伴Abby Chen開設的工作室。

「就此開啟了我的創業之路，也決定離開北京的工作。」Abby侃侃說道，當時也不知道未來收入是否穩定，但有時人生改變就在決定的那一刻。

「創業的第一個月我每天扛著工具箱到府服務，第二個月我就開了CIAO·俏工作室。」

兩位曾一齊在航空業服務的同事，一位離職後在北京闖蕩三年再決定回台開業，而另一位面對疫情挑戰，離開長榮，也投入同事開啟的美容事業。面臨疫情恐慌，是危機，同時也是新的轉機！