NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

疫情下航空業工作每天心驚驚　空姐轉行美容闖出一片天

The China Post/綜合報導

2021-02-11 12:30:00

Abby Chen在北京打拼三年後，決定回台創業(左圖)。Abby Chen和Tillie Tseng (右圖右) 曾經是長榮航空空服員。(圖|Abby Chen/Tillie Tseng提供)
▲Abby Chen在北京打拼三年後，決定回台創業(左圖)。Abby Chen和Tillie Tseng (右圖右) 曾經是長榮航空空服員。(圖|Abby Chen/Tillie Tseng提供)
The China Post報導，去年初，全球陷入疫情恐慌，首當其衝的行業莫過於航空業；在這樣的背景下，空服員尤其辛苦，必須站在第一線與乘客接觸，同時還須遵守許多防疫規定，自由受到相當的限制。曾服役於長榮航空，分別擔任副座艙長、空服員的Tillie Tseng、Abby Chen特別接受The China Post專訪，談論疫情初期待在航空業面臨的困難、以及轉職美容業的心路歷程。 
我是廣告 請繼續往下閱讀
曾擔任副座艙長的Tillie待在長榮長達7年，她於去年2月離職，那時正值全球新冠肺炎爆發初期。  
談到去年初，她表示自己算是相當幸運，僅遇到1個月左右的疫情期，回想那時，每天都心驚膽戰，與乘客、同事合作依照規定度過每次執勤。  
「在外站時，因為我們都習慣性戴上口罩，而當時歐美國家的人並沒有這種習慣，因此時常被投以奇怪異樣的眼光。」Tillie說道。  
▲Tillie
▲Tillie Tseng和Abby Chen曾一起在長榮航空工作，擔任空服員。(圖|Abby Chen/Tillie Tseng提供)
回想當下的心情， Tillie表示，雖然公司有保護組員的配套措施，然「自己每天上班接觸人群比誰都害怕，每天都很緊張。」  
早就預計在去年初退役的Tillie分享道，放下空服員光環對她來說相較輕鬆，畢竟過去在公司壓力不小，必須注意機上突發狀況、同艙學妹、以及自己的工作表現，對身心各層面都是挑戰。  
離職後，Tillie抱著好奇心毅然決然投入美容行業，加入曾經長榮的夥伴Abby Chen開設的工作室「 Ciao.俏」。 從來沒有美容經驗的她，憑著一股熱忱，努力學習，經過一年多的淬鍊，對於紋綉技巧漸漸上手。 
▲Tillie
▲Tillie Tseng (左) 和Abby Chen於工作室合影
 
「每次幫顧客變漂亮聽到他們開心的評語也挺有成就感的。」Tillie笑著說。  
問及在疫情爆發下，美容業是否同樣面臨衝擊，成立 Ciao.俏工作室的Abby Chen分享道，疫情剛爆發時有些已預約的客人延期、預約量也沒有往常這麼踴躍、這樣的情形大約2-3個月後就趨於穩定。  
回想起2018年剛創業，Abby表示，那時的她在北京擔任董事長助理三年，由於還是喜歡台灣環境，決定放棄高薪工作，回到台灣開設工作室。  
「覺得紋綉眉毛是值得投入的技術，就立刻跟當時幫我霧眉的老師報名上課，」Abby說道，後來她將作品分享在社群上，也漸漸打開知名度，開始有顧客主動詢問價格。 
▲離職後，Tillie抱著好奇心毅然決然投入美容行業，加入曾經長榮的夥伴Abby
▲離職後，Tillie抱著好奇心毅然決然投入美容行業，加入曾經長榮的夥伴Abby Chen開設的工作室。
 
「就此開啟了我的創業之路，也決定離開北京的工作。」Abby侃侃說道，當時也不知道未來收入是否穩定，但有時人生改變就在決定的那一刻。  
「創業的第一個月我每天扛著工具箱到府服務，第二個月我就開了CIAO·俏工作室。」
兩位曾一齊在航空業服務的同事，一位離職後在北京闖蕩三年再決定回台開業，而另一位面對疫情挑戰，離開長榮，也投入同事開啟的美容事業。面臨疫情恐慌，是危機，同時也是新的轉機！  
關鍵字

NOW民調中心

情人節就要來個火辣辣之吻！您覺得哪種接吻方式最能讓女生心臟怦怦跳？

情人節就要來個火辣辣之吻！您覺得哪種接吻方式最能讓女生心臟怦怦跳？

繼續作答
您覺得過年添喜氣必做什麼事？

您覺得過年添喜氣必做什麼事？

繼續作答
中廣董事長趙少康宣布，將爭取2024年總統大選的國民黨提名，您認為這個時機點適合嗎？

中廣董事長趙少康宣布，將爭取2024年總統大選的國民黨提名，您認為這個時機點適合嗎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

雖然清「捷」案未過關，但您覺得「刪Q」計畫會成功嗎？

不會
65.83%34.17%
2021-02-09-2021-02-15
即時
推薦閱讀