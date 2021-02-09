過年出門小心群聚 北市旅遊警示燈號明上線
記者張志康/綜合報導
2021-02-09 15:53:34
由於近來國內新冠肺炎疫情升溫，再加上農曆新年來臨，台北市政府在去年推出的景點即時影像系統上，建置「台北旅遊警示燈號」，將於明（10）日上線，提供多達19處北市熱門景點警示燈號，讓春節出遊更安全。
台北市觀光傳播局表示，觀光傳播局去（109）年與警察局及陽管處合作，結合警察局CCTV及陽管處影像，推出景點即時影像系統，提供16處熱門景點共23支即時影像。考量部分景點未設置即時影像，並配合中央流行疫情指揮中心防疫措施，為減少連續假期旅遊景區群聚效應，除於今（9）日新增信義商圈、迪化街之即時影像畫面外，更進一步開發警示燈號，建置「台北旅遊警示燈號」。北市觀傳局提供即時警示燈號的19處熱門景點包含陽明公園、竹子湖、北投社三層崎公園、樂活公園、士林官邸公園、貓空、白石湖、西門町商圈、信義商圈、迪化街、士林觀光夜市、台北市立動物園、剝皮寮、饒河街觀光夜市、松山文創園區、台北市立兒童新樂園、國立故宮博物院、中正紀念堂、國父紀念館。警示燈號的依據除每小時將由景點現場人員進行人潮回報，並參考手機基地台電信訊號推估值及週邊停車場停車空位數等資訊，於系統上提供紅燈（人潮擁擠）、黃燈（人潮略多）、綠燈（人潮正常）三種不同燈號，給民眾參考。觀光傳播局局長劉奕霆表示，為讓民眾安心出遊，北市府進行跨局處整合，與資訊局、產發局、警察局、公園處、教育局、台北捷運公司、商業處、市場處、文化局、停管處等相關單位合作，提供「台北旅遊警示燈號」供民眾便利查詢，並於今日先行於三處賞花景點進行系統測試、明（10）日正式上線，鼓勵民眾前往北市熱門景點前可先至台北旅遊網查詢燈號狀況，如為紅燈代表現場人潮較多、不建議前往。也希望民眾出遊前能做好相關防疫措施包含戴口罩、勤洗手等，落實防疫新生活，開心出遊、安全返家。