炎亞綸自製遊戲埋通關密語 阿滴、HowHow、持修幫開外掛
記者吳雨婕/綜合報導
2021-02-09 16:51:33
炎亞綸去年底推出新專輯《摩登原始人》，近日搭配專輯歌曲《火種之人》和《假如瞳孔有濾鏡》推出同名遊戲和IG濾鏡，透過有趣的互動方式讓大家更能理解他這次的創作和概念。而「火種之人」遊戲，除了埋藏專輯通關密語「YP」（炎P的諧音），讓玩家可以召喚炎亞綸開啟專屬密技，同時也邀請和炎亞綸同一天生日的9m88和持修，以及百萬YouTuber阿滴和HowHow成為遊戲中的幫助者，讓遊戲更具變化性。
在「火種之人」網路遊戲中，炎亞綸在遊戲中藏彩蛋，邀請大家破關尋找他精心打造的「完美烏托邦」。日前他利用錄影空檔，在遊戲正式上架前一天，他化身實況直播主，以第一號闖關者身分進行遊戲，當他認真在示範跟介紹遊戲時，背景音樂突然中斷，反應快的他立刻清唱跟上，手腦並用變得超級忙，眼看快要陣亡，趕緊向工作人員求助跟唱，沒想到同事唱得超「掉漆」，讓他大喊：「我還是自己來好了！」遊戲中藏有驚喜，炎亞綸邀請到4位好友為玩家開外掛，前往他們的粉絲專頁點選特定連結便可獲得特殊道具，包括歌手9m88、YouTuber阿滴以「英文火焰」排除遊戲中的干擾物，另一位YouTuber HowHow以「七月半傳說貝斯」為玩家加乘得分，金曲獎最佳新人持修以「根本不是假狗對手」的無敵之身，讓玩家可以快速通關，玩家更可以使用專屬通關密語「YP」呼喚炎P，召喚炎亞綸直接獲取兩倍積分。而直播中炎亞綸拿出持修贈送的「炎亞綸專屬特別版」專輯，是以他的生日1120作為專輯編號，炎亞綸隨即在IG上秀出專輯照片，和粉絲炫耀：「不要太羨慕，是社長親自手寫，價值2張青眼白龍。」原來私底下好交情的他們，常一起討論音樂、一起打電動。