炎亞綸自製遊戲埋通關密語　阿滴、HowHow、持修幫開外掛

炎亞綸去年底推出新專輯《摩登原始人》，近日搭配專輯歌曲《火種之人》和《假如瞳孔有濾鏡》推出同名遊戲和IG濾鏡，透過有趣的互動方式讓大家更能理解他這次的創作和概念。而「火種之人」遊戲，除了埋藏專輯通關密語「YP」（炎P的諧音），讓玩家可以召喚炎亞綸開啟專屬密技，同時也邀請和炎亞綸同一天生日的9m88和持修，以及百萬YouTuber阿滴和HowHow成為遊戲中的幫助者，讓遊戲更具變化性。

我是廣告 請繼續往下閱讀

在「火種之人」網路遊戲中，炎亞綸在遊戲中藏彩蛋，邀請大家破關尋找他精心打造的「完美烏托邦」。日前他利用錄影空檔，在遊戲正式上架前一天，他化身實況直播主，以第一號闖關者身分進行遊戲，當他認真在示範跟介紹遊戲時，背景音樂突然中斷，反應快的他立刻清唱跟上，手腦並用變得超級忙，眼看快要陣亡，趕緊向工作人員求助跟唱，沒想到同事唱得超「掉漆」，讓他大喊：「我還是自己來好了！」