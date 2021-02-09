最有錢君主前3名都在亞洲　汶萊蘇丹理髮一次花56萬

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根據《南華早報》統計各國君主截至2021年1月的淨資產，最有錢君主是泰王瓦吉拉隆功，截至1月的資產價值高達430億美元（約新台幣1.2兆元）。2011年，《富比士》曾公布泰國國王浦美蓬是世界上最有錢的君主，當時的泰國駐華盛頓大使曾反駁該雜誌將皇家資產管理局將替國家保管的財產也算入國王的個人財富，才會有如此結果。不過，新任國王直接在2018年將資產都轉移到名下了。由於現任國王仍是王儲時，長年有風流花邊新聞，並長期待在德國而非母國使得民眾心中有不少怨言。這方面在他即位後沒有改善，且當國家深陷於新型冠狀肺炎疫情的地獄時，國王卻被德國媒體爆料在德國享受天堂之樂，更令抗議者不滿。甚至在年初時，泰國政府還供給王室9.8億美元（約新台幣280億美元），沒人知道這些預算用在哪，讓身陷水深火熱的泰國底層人民怒火中燒。第二名則是汶萊蘇丹包奇亞，淨資產仍高達280億美元（約新台幣7828億元），大部分來自該國龐大的石油資源。他的財富大多必須用來維持有多達1788個房間的宮殿、5000輛汽車（包括數百輛勞斯萊斯），且根據外媒報導，他每次理髮會花費2萬美元（約新台幣56萬元）。
第三名則是石油大國沙烏地阿拉伯國王沙爾曼，身價高達180億美元（約新台幣5032億元）的他，財富來自王室1.4兆美元投資組合的一部分，包括世界天然氣及石油巨頭——沙烏地阿拉伯國家石油公司。