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罷琳二階連署補件　高閔琳：對台灣的民主有信心

記者鄭婷襄/高雄報導

2021-02-09 16:23:36

高雄市議員高閔琳今（9）日上午到岡山文賢市場發春聯，和民眾搏感情。（圖／高閔琳服務處提供）
▲高雄市議員高閔琳今（9）日上午到岡山文賢市場發春聯，和民眾搏感情。（圖／高閔琳服務處提供）
高雄市議員黃捷罷免案塵埃落定，黃捷罷免失敗，緊接而來面臨的就是高雄市議員高閔琳罷免案，因第2階段連署仍需補件5485件，罷琳總部發言人陳清茂今（9）日下午2點則到高雄市選委會，一共補了9483件，陳清茂坦言對2階過關「有信心沒把握」，高閔琳則說：「我與我的鄉親，也會勇敢面對、接受檢驗，我對台灣的民主有信心」。
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罷琳總部發言人陳清茂表示，2月7日收到中選會公文通知，必須要在10天內補齊5485份，要在這麼短的時間之內蒐集這麼多份，對自己來說是一件不可能的任務，而且之前1張都沒留，所以第1時間就跟第3選區的鄉親說，若是理念跟自己一樣的，1人幫忙找6份，這次總共收到10869份，經總部目視認為難以辨識剔除的有1836份，今日送至選委會一共有9483件。
▲罷琳總部發言人陳清茂今（9）日下午到高雄市選委會補件。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.02.09）
▲罷琳總部發言人陳清茂（左）今（9）日下午到高雄市選委會補件。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.02.09）
而被問到有沒有信心通過第2階段連署，會不會受到罷捷失敗影響，陳清茂則說：「有信心、沒把握，因為中選會不是我們能了解的」，但認為鳳山只有1個區，但第3選區則還有海線、山線，每一個地方選民特性都不同，每1個被罷免的人，他的特質都是有問題的，黃捷應該是要被罷掉的，雖然罷捷失敗，但並沒有影響到罷琳連署書的蒐集。
而高雄市議員高閔琳今日則選擇到岡山文賢市場發春聯，下午也到橋頭掃街爭取民眾支持，針對罷琳二階補件送件，高閔琳強調，8個月前的高雄人，8個月後的高雄鳳山人，證明了對高雄人來說，罷免而不是為了復仇；感謝大岡山鄉親支持，自己擔任兩屆議員的兩千多個日子裡，每1天都戰戰兢兢、問心無愧，如果因為罷韓，國民黨一定要用報復罷免來洩恨，「我與我的鄉親，也會勇敢面對、接受檢驗，我對台灣的民主有信心」。
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