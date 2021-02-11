緬甸男神譴責軍方政變！籲民眾勇敢發聲：國家此刻需要你

根據《四方報》報導

，緬甸軍方於1日發動政變，翁山蘇姬及多名政治要角據信遭到軍方囚禁。事件爆發後，國際輿論紛紛譴責軍方破壞民主制度，而擁有高人氣的緬甸超模 Paing Takhon 也在臉書和 IG 上發文譴責軍方。

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政變消息傳開後，Paing Takhon 在個人臉書和 IG 上發出翁山蘇姬的照片以示聲援，稱「作為緬甸公民無法接受軍方所為」，並在 IG 發文呼籲各國領袖、聯合國和國際媒體同關注此事，協助緬甸化解危機。他說道：「我們要民主制度，並希望國家能和鄰國一樣好好的發展」。

之後，他又在臉書發文寫道：「我們強烈譴責軍方的行動，並要求立刻釋放國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）和總統溫敏（U Win Myint）及各部會首長和議員。我們要求（軍方）尊重2020大選結果，並盡快與執政黨全國民主聯盟（NLD）共組新議會」。

綜合外媒報導，緬甸去年舉行大選，由翁山蘇姬領導的全國民主聯盟在議會奪下過8成席次，壓倒性勝利引發軍方不滿，質疑執政黨「選舉舞弊」。儘管軍方領袖敏昂萊在選前承諾會尊重選舉結果，但他上週卻突然改口稱，如果政治僵局無法解決，不排除廢止憲法，讓當地瀰漫不安氛圍。

沒想到，1日軍方果真展開行動，多名執政黨高官遭捕，敏昂萊更宣布國家進入緊急狀態一年，由他本人掌權。緬甸憲法明文保障軍方權益，規定在緊急狀態時軍方可接管國家，這也是緬甸國防軍確保自己大權在握的方式。

Paing Takhon 在文中悲觀的表示，1988年軍方血腥鎮壓抗議人士的歷史很可能要重演，他在文中呼籲緬甸民眾勇敢發聲：「在我們的網路被切斷前，盡可能讓世界知道這裡發生的事，國家此刻需要你」。

知名模特兒兼男演員 Paing Takhon 在緬甸和泰國演藝圈擁有高人氣，現年24歲的他憑藉帥氣外型被封為「狂野版金秀賢」，近期還因一系列出家修行照被稱為「地表最帥和尚」，在臉書和IG坐擁百萬粉絲。